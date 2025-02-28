人民网北京2月28日电 （记者杨曦）2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称公报）。

公报显示，2024年，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

一、综合

初步核算，全年国内生产总值1349084亿元，比上年增长5.0%。其中，第一产业增加值91414亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。第一产业增加值占国内生产总值比重为6.8%，第二产业增加值比重为36.5%，第三产业增加值比重为56.7%。最终消费支出拉动国内生产总值增长2.2个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.3个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长1.5个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度增长5.4%。全年人均国内生产总值95749元，比上年增长5.1%。国民总收入1339672亿元，比上年增长5.1%。全员劳动生产率为173898元/人，比上年提高4.9%。

年末全国人口140828万人，比上年末减少139万人，其中城镇常住人口94350万人。全年出生人口954万人，出生率为6.77‰；死亡人口1093万人，死亡率为7.76‰；自然增长率为-0.99‰。

年末全国就业人员73439万人，其中城镇就业人员47345万人，占全国就业人员比重为64.5%。全年全国城镇新增就业1256万人，比上年多增12万人。全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%。年末全国城镇调查失业率为5.1%。全国农民工总量29973万人，比上年增长0.7%。其中，外出农民工17871万人，增长1.2%；本地农民工12102万人，增长0.1%。

全年居民消费价格比上年上涨0.2%。工业生产者出厂价格下降2.2%。工业生产者购进价格下降2.2%。农产品生产者价格下降0.9%。12月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数为23个，持平的为4个，下降的为43个；二手住宅销售价格环比上涨的城市个数为9个，持平的为1个，下降的为60个；新建商品住宅销售价格同比上涨的城市个数为2个，下降的为68个；二手住宅销售价格同比下降的城市个数为70个。

年末国家外汇储备32024亿美元，比上年末减少356亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑7.1217元人民币，比上年贬值1.1%。

新质生产力稳步发展。全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长7.7%，占规模以上工业增加值比重为34.6%；高技术制造业增加值增长8.9%，占规模以上工业增加值比重为16.3%。新能源汽车产量1316.8万辆，比上年增长38.7%；太阳能电池（光伏电池）产量6.8亿千瓦，增长15.7%；服务机器人产量1051.9万套，增长15.6%；3D打印设备产量341.8万台，增长11.3%。规模以上服务业中，战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长7.9%。高技术产业投资比上年增长8.0%，制造业技术改造投资增长8.0%。电子商务交易额464091亿元，比上年增长3.9%。网上零售额152287亿元，比上年增长7.2%。全年新设经营主体2737万户，日均新设企业2.4万户。

城乡融合和区域协调发展扎实推进。年末全国常住人口城镇化率为67.00%，比上年末提高0.84个百分点。分区域看，全年东部地区生产总值702356亿元，比上年增长5.0%；中部地区生产总值287156亿元，增长5.0%；西部地区生产总值287350亿元，增长5.2%；东北地区生产总值63451亿元，增长4.4%。全年京津冀地区生产总值115394亿元，比上年增长5.2%；长江经济带地区生产总值630228亿元，增长5.4%；长三角地区生产总值331691亿元，增长5.5%。粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施取得新成效。

绿色低碳转型持续深入。初步测算，全年全国万元国内生产总值二氧化碳排放比上年下降3.4%。水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量37126亿千瓦时，比上年增长16.4%。在监测的339个地级及以上城市中，空气质量达标的城市占65.5%，未达标的城市占34.5%。3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为90.4%，Ⅳ类断面比例为7.8%，Ⅴ类断面比例为1.2%，劣Ⅴ类断面比例为0.6%。

二、农业

全年粮食播种面积11932万公顷，比上年增加35万公顷。其中，稻谷播种面积2901万公顷，增加6万公顷；小麦播种面积2359万公顷，减少4万公顷；玉米播种面积4474万公顷，增加52万公顷；大豆播种面积1033万公顷，减少15万公顷。棉花播种面积284万公顷，增加5万公顷。油料播种面积1429万公顷，增加37万公顷。糖料播种面积148万公顷，增加7万公顷。

全年粮食产量70650万吨，比上年增加1109万吨，增产1.6%。其中，夏粮产量14989万吨，增产2.6%；早稻产量2817万吨，减产0.6%；秋粮产量52843万吨，增产1.4%。谷物产量65229万吨，比上年增产1.7%。其中，稻谷产量20753万吨，增产0.5%；小麦产量14010万吨，增产2.6%；玉米产量29492万吨，增产2.1%。大豆产量2065万吨，比上年减产0.9%。

全年棉花产量616万吨，比上年增产9.7%。油料产量3979万吨，增产3.0%。糖料产量11870万吨，增产4.3%。茶叶产量374万吨，增产5.5%。

全年猪牛羊禽肉产量9663万吨，比上年增长0.2%。其中，猪肉产量5706万吨，下降1.5%；牛肉产量779万吨，增长3.5%；羊肉产量518万吨，下降2.5%；禽肉产量2660万吨，增长3.8%。禽蛋产量3588万吨，增长0.7%。牛奶产量4079万吨，下降2.8%。年末生猪存栏42743万头，比上年末下降1.6%；全年生猪出栏70256万头，比上年下降3.3%。

全年水产品总产量7366万吨，比上年增长3.5%。其中，养殖产量6062万吨，增长4.3%；捕捞产量1305万吨，下降0.1%。

全年木材产量13740万立方米，比上年增长8.2%。

三、工业和建筑业

全年全部工业增加值405442亿元，比上年增长5.7%。规模以上工业增加值增长5.8%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.2%；股份制企业增长6.1%，外商及港澳台投资企业增长4.0%；私营企业增长5.3%。分门类看，采矿业增长3.1%，制造业增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。

全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长2.2%，纺织业增长5.1%，化学原料和化学制品制造业增长8.9%，非金属矿物制品业下降1.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.0%，通用设备制造业增长3.6%，专用设备制造业增长2.8%，汽车制造业增长9.1%，电气机械和器材制造业增长5.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%，电力、热力生产和供应业增长5.2%。

全年规模以上工业企业利润74311亿元，比上年下降3.3%。分经济类型看，国有控股企业利润21397亿元，比上年下降4.6%；股份制企业56166亿元，下降3.6%，外商及港澳台投资企业17638亿元，下降1.7%；私营企业23246亿元，增长0.5%。分门类看，采矿业利润11272亿元，比上年下降10.0%；制造业55141亿元，下降3.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业7898亿元，增长14.5%。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.16元，比上年增加0.36元；营业收入利润率为5.39%，下降0.30个百分点。年末规模以上工业企业资产负债率为57.5%，比上年末上升0.1个百分点。全年规模以上工业产能利用率为75.0%。

初步核算，全年一次能源生产总量49.8亿吨标准煤，比上年增长4.6%。

年末全国发电装机容量334862万千瓦，比上年末增长14.6%。其中，火电装机容量144445万千瓦，增长3.8%；水电装机容量43595万千瓦，增长3.2%；核电装机容量6083万千瓦，增长6.9%；并网风电装机容量52068万千瓦，增长18.0%；并网太阳能发电装机容量88666万千瓦，增长45.2%。

全年建筑业增加值89949亿元，比上年增长3.8%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润7513亿元，比上年下降9.8%，其中国有控股企业利润3669亿元，下降8.7%。

四、服务业

全年批发和零售业增加值137981亿元，比上年增长5.5%；交通运输、仓储和邮政业增加值59232亿元，增长7.0%；住宿和餐饮业增加值24729亿元，增长6.4%；金融业增加值98544亿元，增长5.6%；房地产业增加值84565亿元，下降1.8%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值63438亿元，增长10.9%；租赁和商务服务业增加值56576亿元，增长10.4%。规模以上服务业企业营业收入比上年增长7.2%，利润总额增长2.4%。

全年货物运输总量578亿吨，比上年增长3.8%。货物运输周转量261948亿吨公里，增长5.6%。港口完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%，其中外贸货物吞吐量54亿吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量33200万标准箱，增长7.0%。

全年旅客运输总量171亿人次，比上年增长8.5%。旅客运输周转量33886亿人公里，增长13.6%。

年末全国民用汽车保有量35268万辆（包括三轮汽车和低速货车694万辆），比上年末增加1651万辆，其中私人汽车保有量30989万辆，增加1562万辆；新能源汽车保有量3140万辆，增加1099万辆。民用轿车保有量19343万辆，增加675万辆，其中私人轿车保有量18204万辆，增加664万辆。

全年完成邮政行业寄递业务总量1937亿件，比上年增长19.2%。邮政业完成邮政函件业务9.9亿件，包裹业务0.3亿件，快递业务量1751亿件，快递业务收入14034亿元。全年完成电信业务总量18307亿元，比上年增长10.0%。年末移动电话基站数1265万个，其中4G基站711万个，5G基站425万个。全国移动电话用户178960万户，其中5G移动电话用户101405万户。移动电话普及率为127.1部/百人。固定互联网宽带接入用户66983万户，比上年末增加3352万户，其中1000M速率及以上的宽带接入用户20683万户，增加4355万户。移动物联网终端用户26.56亿户，增加3.24亿户。互联网上网人数11.08亿人，其中手机上网人数11.05亿人。互联网普及率为78.6%，其中农村地区互联网普及率为67.4%。全年移动互联网用户接入流量3376亿GB，比上年增长11.6%。软件和信息技术服务业完成软件业务收入137276亿元，比上年增长10.0%。

五、国内贸易

全年社会消费品零售总额483345亿元，比上年增长3.5%。按经营地分，城镇消费品零售额417813亿元，增长3.4%；乡村消费品零售额65531亿元，增长4.3%。按消费类型分，商品零售额427165亿元，增长3.2%；餐饮收入56180亿元，增长5.3%。服务零售额比上年增长6.2%。

全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长9.9%，饮料类增长2.1%，烟酒类增长5.7%，服装、鞋帽、针纺织品类增长0.3%，化妆品类下降1.1%，金银珠宝类下降3.1%，日用品类增长3.0%，体育、娱乐用品类增长11.1%，家用电器和音像器材类增长12.3%，中西药品类增长3.1%，文化办公用品类下降0.3%，家具类增长3.6%，通讯器材类增长9.9%，石油及制品类增长0.3%，汽车类下降0.5%，建筑及装潢材料类下降2.0%。按零售业态分，限额以上零售业单位中，便利店零售额比上年增长4.7%，专业店增长4.2%，超市增长2.7%，百货店下降2.4%，品牌专卖店下降0.4%。

全年实物商品网上零售额127878亿元，比上年增长6.5%，占社会消费品零售总额比重为26.5%。

六、固定资产投资

全年全社会固定资产投资520916亿元，比上年增长3.1%。固定资产投资（不含农户）514374亿元，增长3.2%，其中设备工器具购置投资增长15.7%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长1.3%，中部地区投资增长5.0%，西部地区投资增长2.4%，东北地区投资增长4.2%。

在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资9543亿元，比上年增长2.6%；第二产业投资179064亿元，增长12.0%；第三产业投资325767亿元，下降1.1%。基础设施投资增长4.4%。社会领域投资下降2.5%。民间投资257574亿元，下降0.1%；扣除房地产开发民间投资，民间项目投资增长6.0%。分领域看，制造业民间投资增长10.8%，基础设施民间投资增长5.8%。

全年房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%。其中住宅投资76040亿元，下降10.5%；办公楼投资4160亿元，下降9.0%；商业营业用房投资6944亿元，下降13.9%。全年新建商品房销售面积97385万平方米。二手房交易网签面积71812万平方米。年末新建商品房待售面积75327万平方米，其中商品住宅待售面积39088万平方米。

全年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房和公租房等开工建设和筹集180万套（间）；城中村改造安置房开工建设和筹集189万套，城市危旧房改造开工7.9万套；新开工改造城镇老旧小区5.8万个，惠及居民966万户；农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工23.9万户。

七、对外经济

全年货物进出口总额438468亿元，比上年增长5.0%。其中，出口254545亿元，增长7.1%；进口183923亿元，增长2.3%。货物进出口顺差70623亿元。对共建“一带一路”国家进出口额220685亿元，比上年增长6.4%。其中，出口122095亿元，增长9.6%；进口98589亿元，增长2.7%。对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口额131645亿元，比上年增长4.5%。民营企业进出口额243329亿元，比上年增长8.8%，占进出口总额比重为55.5%；其中出口164717亿元，增长9.4%。

全年服务进出口总额75238亿元，比上年增长14.4%。其中，出口31756亿元，增长18.2%；进口43482亿元，增长11.8%。服务进出口逆差11727亿元。

全年新设外商投资企业59080家，比上年增长9.9%。实际使用外资8263亿元，下降27.1%，折1162亿美元，下降28.8%。其中，共建“一带一路”国家（含通过部分自由港对华投资）对华新设外商投资企业17172家，增长23.8%；对华直接投资1147亿元，下降6.2%，折161亿美元，下降8.4%。高技术产业实际使用外资2864亿元，下降32.3%，折403亿美元，下降34.0%。

全年对外承包工程完成营业额11820亿元，比上年增长4.2%，折1660亿美元，增长3.1%。其中，对共建“一带一路”国家完成营业额1388亿美元，增长3.4%，占对外承包工程完成营业额比重为83.6%。对外劳务合作派出各类劳务人员41万人。

八、财政金融

全年全国一般公共预算收入219702亿元，比上年增长1.3%；其中税收收入174972亿元，下降3.4%。全国一般公共预算支出284612亿元，比上年增长3.6%。全年现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税金额26293亿元。

年末广义货币供应量（M2）余额313.5万亿元，比上年末增长7.3%；狭义货币供应量（M1）余额67.1万亿元，下降1.4%；流通中货币（M0）余额12.8万亿元，增长13.0%。

全年社会融资规模增量32.3万亿元，按可比口径计算，比上年少3.3万亿元。年末社会融资规模存量408.3万亿元，按可比口径计算，比上年末增长8.0%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额252.5万亿元，增长7.2%。年末全部金融机构本外币各项存款余额308.4万亿元，比年初增加18.5万亿元，其中人民币各项存款余额302.3万亿元，增加18.0万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额259.6万亿元，增加17.3万亿元，其中人民币各项贷款余额255.7万亿元，增加18.1万亿元。人民币普惠小微贷款余额32.9万亿元，增加4.2万亿元。本外币涉农贷款余额51.4万亿元，增加4.7万亿元；制造业中长期贷款余额14.0万亿元，增加1.6万亿元；绿色贷款余额36.6万亿元，增加6.5万亿元。

年末主要农村金融机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民币贷款余额31.5万亿元，比年初增加2.1万亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额58.7万亿元，增加0.7万亿元。其中，住户短期消费贷款余额10.2万亿元，减少0.2万亿元；住户中长期消费贷款余额48.5万亿元，增加0.9万亿元。

全年沪深交易所A股累计筹资4251亿元，比上年减少6484亿元。沪深交易所首次公开发行上市A股77只，筹资622亿元，比上年减少2796亿元，其中科创板股票15只，筹资152亿元；沪深交易所A股再融资（包括公开增发、定向增发、配股、优先股、可转债转股）3629亿元，减少3688亿元。北京证券交易所公开发行股票23只，筹资48亿元。全年各类主体通过沪深北交易所发行债券（包括公司债券、企业债券、资产支持证券、国债和地方政府债券）筹资13.4万亿元，其中沪深交易所共上市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）29只，募集资金655亿元。全国中小企业股份转让系统挂牌公司6101家，全年挂牌公司累计股票筹资119亿元。

全年发行公司信用类债券14.8万亿元，比上年增加1.0万亿元。

全年保险公司原保险保费收入56963亿元，按可比口径计算，比上年增长5.7%。其中，寿险业务原保险保费收入31917亿元，健康险和意外伤害险业务原保险保费收入10715亿元，财产险业务原保险保费收入14331亿元。支付各类赔款及给付23005亿元。其中，寿险业务给付8747亿元，健康险和意外伤害险业务赔款及给付4449亿元，财产险业务赔款9810亿元。

九、居民收入消费和社会保障

全年全国居民人均可支配收入41314元，比上年增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。全国居民人均可支配收入中位数34707元，增长5.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入54188元，比上年增长4.6%，扣除价格因素，实际增长4.4%。城镇居民人均可支配收入中位数49302元，增长4.6%。农村居民人均可支配收入23119元，比上年增长6.6%，扣除价格因素，实际增长6.3%。农村居民人均可支配收入中位数19605元，增长4.6%。城乡居民人均可支配收入比值为2.34，比上年缩小0.05。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入9542元，中间偏下收入组人均可支配收入21608元，中间收入组人均可支配收入33925元，中间偏上收入组人均可支配收入53359元，高收入组人均可支配收入98809元。全国农民工人均月收入4961元，比上年增长3.8%。脱贫县农村居民人均可支配收入17522元，比上年增长6.9%，扣除价格因素，实际增长6.5%。

全年全国居民人均消费支出28227元，比上年增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。其中，人均服务性消费支出13016元，比上年增长7.4%，占居民人均消费支出比重为46.1%。按常住地分，城镇居民人均消费支出34557元，增长4.7%，扣除价格因素，实际增长4.5%；农村居民人均消费支出19280元，增长6.1%，扣除价格因素，实际增长5.8%。全国居民恩格尔系数为29.8%，其中城镇为28.8%，农村为32.3%。

年末全国参加城镇职工基本养老保险人数53449万人，比上年末增加1329万人。参加城乡居民基本养老保险人数53830万人，减少692万人。参加基本医疗保险人数132638万人，其中参加职工基本医疗保险人数37920万人，参加城乡居民基本医疗保险人数94718万人。参加失业保险人数24589万人，增加216万人。参加工伤保险人数30398万人，增加224万人。参加生育保险人数25298万人。年末全国共有625万人享受城市最低生活保障，3362万人享受农村最低生活保障，439万人享受农村特困人员救助供养，全年临时救助772万人次。全年领取国家定期抚恤金、定期生活补助金的退役军人和其他优抚对象822万人。

年末全国共有各类提供住宿的民政服务机构4.3万个，其中养老机构4.0万个，儿童福利和救助保护机构1045个。民政服务床位825.3万张，其中养老服务床位799.1万张，儿童福利和救助保护机构床位9.7万张。

十、科学技术和教育

全年研究与试验发展（R&D）经费支出36130亿元，比上年增长8.3%，与国内生产总值之比为2.68%，其中基础研究经费2497亿元，比上年增长10.5%，占R&D经费支出比重为6.91%。国家自然科学基金共资助5.49万个项目。截至年末，纳入新序列管理的国家工程研究中心206个，国家发展改革委认定的企业技术中心1798家。国家科技成果转化引导基金累计设立36只子基金，资金总规模624亿元。国家级科技企业孵化器1606家，国家备案众创空间2376家。全年授予发明专利权104.5万件，比上年增长13.5%。PCT专利申请受理量7.5万件。截至年末，有效发明专利568.9万件，比上年末增长14.0%。每万人口高价值发明专利拥有量14件。全年商标注册478.1万件，比上年增长9.1%。全年共签订技术合同99万项，技术合同成交金额68354亿元，比上年增长11.2%。我国公民具备科学素质的比例达到15.37%。

全年完成68次宇航发射。“嫦娥六号”成功实现人类首次月球背面采样返回任务，首颗可重复使用返回式技术试验卫星实现成功回收，中国天眼FAST发现的脉冲星数量突破1000颗，全球首套高精度月球地质图集正式发布。中国环流三号（HL-3）等离子体电流突破1.5MA，首次成功构建超越经典计算机的量子模拟器，新一代气象超算系统建成。自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号交付入列，新一代中型隐身多用途战斗机在第15届珠海航展首次公开亮相。

年末全国共有国家质检中心874家。全国现有产品质量、体系和服务认证机构1230个，累计完成对110万家企业的认证。全年制定、修订国家标准3154项，其中新制定2001项。全年制造业产品质量合格率为93.93%。

全年研究生教育招生135.7万人，在学研究生409.5万人，毕业生108.4万人。普通、职业本专科招生1068.9万人，在校生3891.3万人，毕业生1059.4万人。中等职业教育招生575.4万人，在校生1659.4万人，毕业生542.2万人。普通高中招生1036.2万人，在校生2922.3万人，毕业生891.0万人。初中招生1848.8万人，在校生5386.2万人，毕业生1698.2万人。普通小学招生1616.6万人，在校生10584.4万人，毕业生1857.3万人。特殊教育招生15.8万人，在校生91.6万人，毕业生17.7万人。学前教育在园幼儿3584.0万人。九年义务教育巩固率为95.9%，高中阶段毛入学率为92.0%。

十一、文化旅游、卫生健康和体育

年末全国文化和旅游部门所属艺术表演团体1888个。全国共有公共图书馆3248个，总流通134197万人次；文化馆3516个。有线电视实际用户2.09亿户，其中有线数字电视实际用户2.01亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为99.7%，电视节目综合人口覆盖率为99.8%。全年生产电视剧115部3490集，电视动画片108271分钟。生产故事影片612部，科教、纪录、动画和特种影片261部。出版各类报纸249亿份，各类期刊18亿册，图书118亿册（张），人均图书拥有量8.39册（张）。年末全国共有档案馆4174个，已开放各类档案25238万卷（件）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入141510亿元，按可比口径计算，比上年增长6.0%。

全年国内出游56.2亿人次，比上年增长14.8%。其中，城镇居民国内出游43.7亿人次，增长16.3%；农村居民国内出游12.5亿人次，增长9.9%。国内游客出游总花费57543亿元，增长17.1%。其中，城镇居民出游花费49293亿元，增长18.0%；农村居民出游花费8250亿元，增长12.2%。入境游客13190万人次，增长60.8%，其中外国人2694万人次，香港、澳门和台湾同胞10496万人次。入境游客总花费942亿美元，增长77.8%。通过免签入境外国人2012万人次，增长112.3%。内地居民出境14589万人次，其中因私出境14015万人次，赴港澳台出境9712万人次。

年末全国共有医疗卫生机构109.2万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构104.0万个，其中乡镇卫生院3.3万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）39.8万个，村卫生室57.1万个；专业公共卫生机构9217个（不含卫生监督所、中心），其中疾病预防控制中心3429个。卫生技术人员1295万人，其中执业医师和执业助理医师505万人，注册护士584万人。医疗卫生机构床位1037万张，其中医院818万张，乡镇卫生院151万张。全年总诊疗人次101.1亿人次，出院人次3.1亿人次。

年末全国共有体育场地484.2万个，体育场地面积42.3亿平方米，人均体育场地面积3.0平方米。全年我国运动员在33个项目中获得194个世界冠军，共创19项世界纪录。在第33届奥运会上，我国运动员共获得40枚金牌，91枚奖牌，取得境外参加奥运会历史最好成绩，位列奥运会金牌榜并列第1位和奖牌榜第2位。我国残疾人运动员在45项国际赛事中获得333个世界冠军。在第17届残奥会上，我国运动员共获得94枚金牌，220枚奖牌，连续6次位列残奥会金牌榜和奖牌榜第1位。

十二、资源、环境和应急管理

全年全国国有建设用地供应总量60.6万公顷，比上年下降19.1%。其中，工矿仓储用地15.5万公顷，下降11.5%；房地产用地7.2万公顷，下降14.7%；基础设施用地38.0万公顷，下降22.5%。

全年水资源总量30010亿立方米。总用水量5925亿立方米，比上年增长0.3%。其中，生活用水增长1.9%，工业用水下降0.2%，农业用水下降0.7%，人工生态环境补水增长7.8%。万元国内生产总值用水量46立方米，下降4.4%。万元工业增加值用水量25立方米，下降5.6%。人均用水量421立方米，增长0.4%。

全年完成造林面积445万公顷，其中人工造林面积118万公顷，占全部造林面积的26.6%。种草改良面积322万公顷。截至年末，共有国家公园5个。全年新增水土流失治理面积6.4万平方公里。

初步核算，全年能源消费总量59.6亿吨标准煤，比上年增长4.3%。煤炭消费量增长1.7%，原油消费量下降1.2%，天然气消费量增长7.3%，电力消费量增长6.8%。煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上年下降1.6个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为28.6%，上升2.2个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降0.8%，单位合成氨综合能耗下降1.2%，吨钢综合能耗下降0.1%，单位电解铝综合能耗下降0.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降3.8%。全国碳排放权交易市场碳排放配额成交量1.89亿吨，成交额181.1亿元。

全年近岸海域海水水质达到国家一、二类海水水质标准的面积占83.7%，三类海水占4.1%，四类、劣四类海水占12.2%。

在监测的339个地级及以上城市中，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度29.3微克/立方米，比上年下降2.7%。

在开展城市区域声环境昼间监测的326个城市中，全年声环境质量好的城市占7.1%，较好的占66.9%，一般的占25.5%，较差的占0.6%，无差的城市。

全年平均气温为10.90℃，比上年上升0.19℃。共有9个台风登陆。

全年农作物受灾面积1009万公顷，其中绝收124万公顷。因洪涝和地质灾害造成直接经济损失2630亿元，因干旱灾害造成直接经济损失84亿元，因低温冷冻和雪灾造成直接经济损失256亿元，因海洋灾害造成直接经济损失109亿元。共发生5.0级以上地震25次，各级地震共造成直接经济损失38亿元。共发生森林火灾292起，受害森林面积约0.7万公顷。

全年各类生产安全事故共死亡19626人，比上年下降7.6%。工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡人数1.089人，比上年下降12.5%；煤矿百万吨死亡人数0.059人，下降37.2%。道路交通事故万车死亡人数1.31人，下降5.1%。

(责编：杨曦、吕骞)

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