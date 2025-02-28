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国家发改委等部门印发《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》

2025年02月28日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委等部门印发了《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》，其中提到，推动服务供给提质扩面。

在重点满足失能、失智等老年人群体照护服务需求的基础上，进一步拓展普惠养老服务内容、供给范围，通过政府支持、企业让利、家庭付费、社会参与等方式，实现连续性更强、惠及范围更广的服务供给。支持地方开展居家养老照护能力培训，推动居家养老服务不断丰富内容、提升质量。积极推动人工智能辅助诊疗、康复训练、健康监护等设备在普惠支持型养老机构应用。鼓励普惠支持型养老机构内设康复护理、老年食堂、活动场地等设施向社区开放，支持社区服务设施连锁化发展，为更多老年人群体提供助餐、助浴、助洁等生活服务和日间照料、康复护理服务。

(责编：罗知之、吕骞)
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