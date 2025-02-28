新华社北京2月28日电（记者魏玉坤、韩佳诺）国家统计局28日发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示，初步测算，全年全国万元国内生产总值二氧化碳排放比上年下降3.4%。

公报显示，2024年，在监测的339个地级及以上城市中，空气质量达标的城市占65.5%，未达标的城市占34.5%。3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为90.4%，Ⅳ类断面比例为7.8%，Ⅴ类断面比例为1.2%，劣Ⅴ类断面比例为0.6%。

根据公报，2024年，水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量37126亿千瓦时，比上年增长16.4%。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降0.8%，单位合成氨综合能耗下降1.2%，吨钢综合能耗下降0.1%，单位电解铝综合能耗下降0.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降3.8%。全国碳排放权交易市场碳排放配额成交量1.89亿吨，成交额181.1亿元。

“面对日益增强的资源环境约束，我国协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快发展方式绿色转型，美丽中国建设成效明显，进一步厚植了高质量发展的绿色底色。”国家统计局副局长盛来运说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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