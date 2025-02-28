人民网北京2月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月27-28日，2025年全国服务贸易和商贸服务业工作会议在京召开。会议指出，2024年，商务部与各地方、各相关部门通力合作，推动服务贸易和商贸服务业各项工作取得新成效新突破，服务贸易规模再创新高，服务消费引领消费新趋势，为外贸稳规模优结构、助力经济回升向好作出积极贡献。

会议强调，当前服务市场增长潜力大，贸易发展内生动力足，服务消费市场空间广，要以高水平开放为引领，打好政策“组合拳”，创新提升服务贸易，创新发展数字贸易，扩大服务消费，促进展览业等商贸服务业健康发展，推动形成服务消费、贸易、投资与产业联动发展、相互促进的良性格局。

(责编：孙红丽、吕骞)

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