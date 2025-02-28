原标题：金科公司：融AI大模型之智，筑金融风控之盾

加强金融风控领域布局，是关系到金融企业能否健康可持续发展的关键。在大模型迅猛发展的趋势下，金科公司聚焦大模型风控等技术攻关，通过“科学项目、自主创新、价值供给”，推动金融风控大模型全面融智落地应用，筑牢金融服务安全防线。

党建引领，科学管理项目

强化党建引领，推动党建工作与科学管理同向发力。立足项目实际，建立科学有效的项目管理机制。建立总师办公会决策机制，明确项目“国产化算力、高质量数据集、统一大模型”总技术路线，制定项目里程碑和路线图，细化工作任务分解责任到人，通过月度会、周简报加强项目沟通管理，监督项目执行进度。集聚优秀人才，打造能打胜仗的研发队伍。由集团公司科技创新部和党建工作部联合指导支持，公司党委委员、副总经理亲自挂帅指挥，部门支部书记带头领题，组建一支由公司“十百千”专家、拔尖人才、AI算法与工程开发等骨干人员构成的项目团队，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

金融风控大模型团队讨论项目管理方案

自立更生 坚持自主创新

坚持自主研发，着力攻克关键核心技术，筑牢风控护城河。打造客户身份识别能力，防范“假脸”攻击。凭借高安全模型、防御系统、防御策略、亿级数据集优势，成功培育金融风控大模型有效防范“假脸”攻击的能力。预研大模型的深度伪造人脸检测能力，在集团内部组织的评测中位居前列，入选推荐商用第一梯队。提升单据票证审核能力，识别“假证”风险。深耕图片伪造篡改识别、风险目标识别、视觉文档理解3项大模型能力，实现内容一致性审核、图片伪造篡改审核、业务合规审核，自动、快速、准确地识别出图片内容的真实性与合规性。攻关信用评估能力，防御“信用”风险。积极探索结构化大模型技术攻关，为金融风控大模型新增信用评估能力和知识问答功能，让大模型不但能够识破“假脸”、看破“假证”，还能够称准“信用”，从而为可靠的用户提供优质的金融服务，将有“前科”的用户拒之门外。

2024年数字中国建设峰会发布金融风控大模型

内外并举 深化价值供给

“坚定科技报国、为民造福理想”，聚焦提质增效，深化价值供给。步步为营，筑牢价值基础。构建亿级高质量数据集，丰富业务场景为大模型提供海量领域数据；攻关金融风控统一大模型构建技术，实现一套模型支持不同细分领域能力；提出视觉-语言相互驱动联合训练，风险识别准确率行业领先。内外并举，降本拓收。金融风控大模型客户身份识别能力之炫彩活体识别可信人脸认证组件通过首批集团“三首”成果认定，并已上台能力中台，可为集团内外部提供可信人脸认证API服务或本地化私有部署。积极拓展外部客户，已与中国长城互联网信息中心达成战略合作协议。截至去年11月底，已完成应用接入调用量达3000万次以上，降本拓收超千万。制定行业规范，提升行业影响力。参与制定大模型行业标准、国内首个面向金融场景的“AI换脸”团体标准；产出2篇国际顶会论文，金融风控大模型案例入选清华大学人工智能国际治理研究院牵头的《人工智能重大应用场景白皮书》；金融风控大模型深度鉴伪能力荣获第五届中国人工智能大赛AIGC视频检测赛道B级证书。

金融风控大模型在服务主业发展中的应用

金科公司将积极践行“AI+”行动计划，通过打造全链路风控能力的金融风控大模型，实现大模型金融风控能力、应用范围、产业影响、行业主导的全方位、多角度、深层次的“转变”“蜕变”和“质变”，以科技创新助力金融科技事业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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