原标题：搭建国际平台 探索数字企业国际合作新模式

近日，北京软件和信息服务业协会国际合作工委会以“数字丝路·智联未来”为主题，携手博彦科技、广联达、百川智能等企业组成数字服务出海探访行考察团，集体亮相新加坡GITEX Asia2025科技展，举办数字经济国际合作专题研讨会，并发起成立“数字经济国际合作促进联盟（IDEA）”。

"数字丝路·智联未来——共建数字经济国际合作新生态"专题论坛于4月23日在新加坡举行。论坛由北京软件和信息服务业协会国际合作工委会、博彦科技、中国国际服务贸易交易会电信、计算机和信息服务专题等承办，得到新加坡中小企业商会、通商中国的大力支持。

北京软件和信息服务业协会国际合作工委会联合博彦科技、广联达、百川智能、鸿信国际等多家企业共同发起成立“数字经济国际合作促进联盟”（International Digital Economy Alliance, IDEA）。作为区域合作的桥梁，IDEA将致力于深化中国与东盟、亚太及“一带一路”沿线国家的数字经济协作，打造数字经济国际合作样板，为企业提供跨境合作机遇，为研究机构搭建技术转化平台。

北京软件和信息服务业协会国际合作工委会新加坡联络处在论坛上挂牌成立，将致力通过丰富常态化国际协作网络，促进两地技术、资本、人才等要素的高效流动，为促进北京与新加坡乃至整个东南亚地区的数字经济发展注入新动能。

北京市国际服务贸易事务中心副主任殷亮表示，在过去的35年里，中新贸易合作成果丰硕，中国已连续11年保持新加坡第一贸易伙伴地位，已由早期的基础商品贸易，逐步拓展至金融、科技、数字经济等多个服务贸易领域。殷亮还邀请与会嘉宾参加2025年服贸会，与中国企业交流洽谈、共拓商机。

北京软件和信息服务业协会秘书长龙飞介绍，为培育壮大数字经济标杆企业、打造国际化发展平台，协会支持工委会发起“数字服务国际合作领雁行” 专项行动。协会还将借助全球数字经济大会、服贸会等展会平台，积极推动会员企业与国外企业交流对接，促进数字经济国际合作，探索建立数字经济国际合作新范式。

(责编：董童、李楠桦)

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