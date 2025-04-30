打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

搭建国际平台 探索数字企业国际合作新模式

2025年04月30日11:10 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：搭建国际平台 探索数字企业国际合作新模式

　　近日，北京软件和信息服务业协会国际合作工委会以“数字丝路·智联未来”为主题，携手博彦科技、广联达、百川智能等企业组成数字服务出海探访行考察团，集体亮相新加坡GITEX Asia2025科技展，举办数字经济国际合作专题研讨会，并发起成立“数字经济国际合作促进联盟（IDEA）”。

　　"数字丝路·智联未来——共建数字经济国际合作新生态"专题论坛于4月23日在新加坡举行。论坛由北京软件和信息服务业协会国际合作工委会、博彦科技、中国国际服务贸易交易会电信、计算机和信息服务专题等承办，得到新加坡中小企业商会、通商中国的大力支持。

　　北京软件和信息服务业协会国际合作工委会联合博彦科技、广联达、百川智能、鸿信国际等多家企业共同发起成立“数字经济国际合作促进联盟”（International Digital Economy Alliance, IDEA）。作为区域合作的桥梁，IDEA将致力于深化中国与东盟、亚太及“一带一路”沿线国家的数字经济协作，打造数字经济国际合作样板，为企业提供跨境合作机遇，为研究机构搭建技术转化平台。

　　北京软件和信息服务业协会国际合作工委会新加坡联络处在论坛上挂牌成立，将致力通过丰富常态化国际协作网络，促进两地技术、资本、人才等要素的高效流动，为促进北京与新加坡乃至整个东南亚地区的数字经济发展注入新动能。

　　北京市国际服务贸易事务中心副主任殷亮表示，在过去的35年里，中新贸易合作成果丰硕，中国已连续11年保持新加坡第一贸易伙伴地位，已由早期的基础商品贸易，逐步拓展至金融、科技、数字经济等多个服务贸易领域。殷亮还邀请与会嘉宾参加2025年服贸会，与中国企业交流洽谈、共拓商机。

　　北京软件和信息服务业协会秘书长龙飞介绍，为培育壮大数字经济标杆企业、打造国际化发展平台，协会支持工委会发起“数字服务国际合作领雁行” 专项行动。协会还将借助全球数字经济大会、服贸会等展会平台，积极推动会员企业与国外企业交流对接，促进数字经济国际合作，探索建立数字经济国际合作新范式。

(责编：董童、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：神舟十九号航天员返回地球
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十九号载人飞船已与空间站组合体成功分离，计划30日中午返回东风着陆场。…
4月份制造业采购经理指数为49.0%
　　人民网北京4月30日电 （记者杨曦）国家统计局公布数据显示，4月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.5个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%和50.2%，继续保持在扩张区间。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，总体看，综合PMI产出指数自2023年1月以来始终位于临界点以上，我国经济总体产出持续扩张，长期向好的基本面没有改变。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部