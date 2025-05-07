新华社北京5月7日电（记者李延霞、张千千）金融监管总局7日发布通知，明确了2025年小微企业金融服务“保量、提质、稳价、优结构”的总体目标，要求保持小微企业信贷稳定增长，持续提升小微企业信贷服务质量。

《关于做好2025年小微企业金融服务工作的通知》要求，银行业金融机构要聚焦小微企业真实有效的经营性资金需求，提供充分的信贷供给，力争实现全国普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款增速；加强贷款定价管理，科学合理确定普惠型小微企业贷款利率水平；加强首贷户发掘和培育，加大续贷政策落实力度，做好信用贷款、中长期贷款投放，强化小微企业法人服务等。

通知对进一步深化支持小微企业融资协调工作机制明确工作要求，指导各级派出机构深化央地协同，强化“四级垂管”效能，推动机制走深走实。引导银行业金融机构发挥专业优势，积极参与工作机制各环节，加大对外贸、民营、科技、消费等领域小微企业金融支持力度。

通知要求银行业金融机构完善激励约束机制，加强内部资源保障，落实尽职免责政策。要求保险公司加强顶层设计和战略规划，开发推广适应小微经营主体需求的保险产品，提升咨询、核保、理赔等服务效率。

通知还围绕部门协作、信用信息共享、经验做法宣传等方面提出了工作要求，推动增强协同发展效能，形成小微企业金融服务良好生态。

(责编：卫嘉、白宇)

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