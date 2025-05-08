何 常

贯彻党中央决策部署，一揽子金融政策5月7日公布，行动快、力度大，稳市场稳预期。

靶向准，见定力。从深化科创板、创业板改革，到大力发展科技创新债券，再到加快制定科技保险高质量发展的意见，支持科技创新与产业创新融合、服务新质生产力发展是重要着力点。在保持市场运行“稳”的基础上，持续积蓄“进”的动能，为经济回升向好增强确定性。

工具多，见实力。数量型、价格型、结构型政策工具齐用力，降准降息，调总量也调结构。同时，政策储备丰富、政策空间充分，相机抉择、灵活使用，这是有效应对外部冲击挑战的强大底气。

撬动性强，见潜力。设立5000亿元“服务消费与养老再贷款”，首次全面下调结构性货币政策工具利率……善用“有形之手”，放大杠杆作用，将进一步释放“乘数效应”。

有克服困难的决心，有爬坡过坎的办法，发展的步伐从容而坚定。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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