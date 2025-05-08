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七部门部署八项重点任务

建设运转高效的农业科技创新体系

2025年05月08日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月7日电  （记者郁静娴）近日，农业农村部、科技部、教育部、工业和信息化部、财政部、水利部、中国科学院等7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》，推进构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，明确到2035年，建成运转高效的农业科技创新体系，农业科技创新和产业创新深度融合，农业科技创新整体水平居于世界前列，实现高水平农业科技自立自强。

　　实施意见部署了8项重点任务。一是强化相关科研院所、高校科技创新核心使命，二是加快培育壮大农业科技领军企业，三是优化农业科技创新组织机制，四是建强农业科技人才队伍，五是提升农业科技条件支撑能力，六是加快农业科技成果转化，七是推动农业科技高水平开放合作，八是改善农业科技创新生态。

　　为培育壮大农业科技领军企业，实施意见提出建立梯度培育机制，构建农业科技领军企业培育库，培育一批龙头型、高速成长型和潜力型农业科技企业，“一企一策”闭环式推进解决农业企业实际问题，建立企业创新能力动态监测机制。支持企业参与农业科技创新决策、农业主推技术评选，提高企业参与涉农科研项目比重，产业应用导向明确的项目原则上都交由企业牵头，大幅提升企业承担国家科技重大项目的比例。集聚高能级平台、人才、金融等创新要素，高质量建设农高区和农业科技创新中心，建设农业农村部企业重点实验室，支持企业建设中试试验基地。建强农业科技企业人才队伍，向农业科技企业选派科技副总，加速企业人才培育。组织农业科技金融高端对话和农业科技创投大赛，持续推进农业科技金融产品创新。推进新技术新产品新场景应用示范，强化知识产权保护与创新服务，缩短重大科技成果审批周期，助力农业科技企业高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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