本报记者 张云河

图为管理员陈灏宇在培养室观察蔗苗生长情况。

本报记者 张云河摄

广西崇左市新和镇新村村那糯屯，蔗田里一“瘦”一“胖”两株甘蔗前，站着俩人，一愁一喜。

瞅了半天，村民马立彪终于认输：“你这苗确实更壮。”

那糯屯甘蔗“育繁推”一体化示范基地负责人蒙进兴嘿嘿笑道：“这可是组培苗！”

这场甘蔗自留种和组培苗的“擂台赛”有了结果。

眼看多年经验比不上现代技术，老马不禁发问：“为什么呢？”

“因为退化。”比赛的“裁判”，广西农科院甘蔗研究所研究员王伦旺解释，“用自留种的方法，甘蔗长期无性繁殖，病毒性、细菌性病害会累积。时间越久，病害越深。”

一根甘蔗，既可榨糖，又可作种。传统自留甘蔗种，农民砍收甘蔗时根据自家新种情况，把甘蔗留在地里继续生长，种植时砍成双芽或三芽切段，埋于土中。

王伦旺掰着手指，给自留种亮出4张“红牌”——种苗质量差、繁育速度慢、繁种用地多、种茎用量大。

“脱毒后的甘蔗良种得到提纯复壮，工厂化繁殖速度更快，效率更高。”王伦旺说。

新和镇的广西甘蔗脱毒种苗研发中心，脱毒苗培养基自动生产线前，管理员陈灏宇正在仔细检查。“我们这是崇左的独一份！”年轻人言语间带着骄傲。

在一间培养室里，53个培养架，小罐子排得满满当当，有5万多瓶。罐子里，嫩绿的甘蔗苗静静地吸收着营养。透过培养瓶，可以清晰地观察到每株幼苗的生长状态。研发中心落地刚半年，已有年产5000万株的培苗能力。

脱毒种苗有何优势？广西农科院甘蔗研究所所长吴建明说：“与自留种比，用种更少，以前每亩用种七八千芽，现在约5000芽；用地更少，省一半；速度更快，6至8个月可培育出生产所需要的量……”

甘蔗育种育苗的道路上，新技术方兴未艾。从事甘蔗育种育苗38年，王伦旺特别有感触。最新应用的技术成果是“抠芽育苗”方法。传统自留种，一亩地需要0.8到1吨甘蔗，这些蔗茎都随芽埋在地里浪费掉，无法再用于榨糖。而从茎上抠下芽，节约的蔗茎可入厂榨糖。

蒙进兴的甘蔗基地也配有抠芽机。当然，目前还是脱毒组培苗更成熟。他说：“脱毒组培由育苗工厂统一按严格技术规程生产，供给我们一级繁育基地，繁殖后通过二、三级繁育基地，再向农户供苗。”

“刚刚过去的这个榨季，广西糖料蔗种植面积达1178.54万亩，原料蔗总产量达4857.74万吨，产糖646.08万吨，较上个榨季增加28.08万吨；产糖率达到13.3%，创广西历史最高纪录。”广西农科院党组书记、院长邓国富告诉记者。

“育好一株苗，‘蔗’里尝甜头。”蒙进兴说，“我们基地种苗供不应求，已卖出1100亩，净利润预估上百万元。”

一季又一季，“糖罐子”稳稳端在手。

（关妮纳参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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