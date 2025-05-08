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90后无损检测责任师王海浪

听“钢铁心跳” 护工程安全

本报记者  姚雪青
2025年05月08日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　王海浪（左）在指导徒弟。
　　受访者供图

　　手持超声探头，专注聆听一条条焊缝间的“钢铁心跳”——这是无损检测责任师王海浪的工作日常。作为90后“钢铁医生”，王海浪获授2025年度新时代青年先锋奖。

　　在中建安装集团南京华建检测技术有限公司，王海浪负责重大工程钢结构、压力容器、储罐等金属焊缝的无损检测与质量评定，保障工程的质量和安全。

　　10多年来，他为钢铁构件检查“身体”，一寸一寸检测了超过25万米的焊缝。他用宽度不足2厘米的小小探头，精准入微地守护着国家重大工程的质量命脉，参建的工程焊缝缺陷检出率100%。

　　2012年，还是在校生的王海浪就来到公司实习，参与了钢结构加工厂项目中的吊车车梁焊缝检测。“首次面对庞大的钢结构，我既激动又紧张。一天下来，双手僵硬，双腿麻木，眼睛酸疼，但仅完成了20米检测。”王海浪意识到，这份看似简单的工作，实则非常考验精益求精的技术与匠心。

　　2013年毕业后，王海浪正式加入公司。在广西南宁会展中心项目上，他首次独立承担超声波检测任务。面对复杂的波形图谱，他每天跟着焊工在返修现场学习，比对缺陷波形与实际情况，再对照自己评定过的不合格波形。慢慢地，他摸清了不同焊缝缺陷的“性格”——气孔是毛躁的，裂纹是锋利的，夹渣是沉重的……从而掌握了缺陷的成因。

　　扎根一线、千锤百炼。

　　盛夏时节，南京滨江LNG（液化天然气）储罐内气温接近60摄氏度，作业环境极为苛刻：通道狭窄，仅能容一人爬行进入，王海浪需要半蹲、跪行几个小时，爬出罐体后，衣服能拧出汗水。即便如此，每一次焊缝检测，他都坚持3次复核，力求不遗漏任何缺陷。

　　寒冬腊月，东北气温逼近零下30摄氏度，王海浪在露天高空挂滑车作业。50米高的储罐外壁冰冷，即便穿着厚重的防护服，王海浪也冻得嘴唇发紫，但只要仪器发出微弱的反射波形，他总在第一时间记录并回放分析，直到确认焊缝质量无误为止。

　　新材料、新结构、新工艺不断出现，传统检测手段已难以满足安全生产的高标准要求。王海浪在工作之余，通过自学、送培等方式，先后取得脉冲反射法超声检测、射线胶片照相检测等4项资格证书。2018年，他牵头成立“青年创新工作室”，开始攻坚一项尚无成熟经验的行业前沿课题——相控阵超声无损检测技术。

　　“这项国际前沿技术，较传统探伤成像更立体、数据更详尽，可对缺陷问题及大小形状定量定性，精准检出复杂工件缺陷。但这也意味着要跨入更深层次的技术领域，只能一点点摸索。”王海浪说，他白天带领团队登高采样，晚上钻进实验室做数据分析。

　　712个日夜，经过数百次对比试验与参数优化，团队终于突破技术瓶颈，成为国内首批掌握此项技术并具备工程化应用能力的团队。如今，该成果应用于多项海内外重点工程，不仅大幅提升检测效率和精度，还推动了行业技术革新。

　　在随后的几年里，王海浪又带领团队攻克了系列技术难题，获得15项国家专利与工法，建设省市级示范性创新平台，在推动行业标准提升、检测技术国产化方面贡献了青春力量。

　　作为“全国技术能手”，王海浪常把公司的年轻人聚到一起分析缺陷波形、探讨案例图谱，还把参赛经验分享给其他无损检测员。在他的引领和带动下，工作室又先后培养出5名“全国技术能手”，奋战在全国多个重点工程现场。从个人成才到团队壮大，公司锻造出了一支冲锋在前、能打硬仗的无损检测精锐团队。

　　“无损检测员看似只是听一听、扫一扫，但每一毫米背后，都是对质量与安全的坚定守护。”王海浪说，“只要干一行、钻一行、精一行，在每个平凡的岗位上，都能展现工匠精神的时代价值。”

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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