时速有望达1500公里

本报北京5月7日电 （记者李心萍）日前，西南交通大学“多态耦合轨道交通动模试验平台”真空管道顺利完成架设，并进行了直线电机60米试验线第一阶段试验。

该项目设计方铁四院有关负责人介绍，西南交通大学多态耦合轨道交通动模试验平台是一项创新型科研试验平台，项目将建设一条长1.6公里、内径宽3米、管道内空气压力在0.005至1.0标准大气压范围内的高架超高速真空管道交通试验线以及相关配套设施。

平台建设完毕后，可在管道内模拟不同低气压环境，开展不同磁悬浮模式比例模型车运行测试。当模型车采用高温超导磁悬浮模式时，试验速度可超过音速，理论上有望达到时速1500公里。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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