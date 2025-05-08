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我国第四代自主量子计算测控系统发布

2025年05月08日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥5月7日电（记者徐靖）记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉：本源量子计算科技（合肥）股份有限公司5月6日正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”，标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力，为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。

　　量子计算测控系统是量子计算机的“神经中枢”，承担着量子芯片精密信号生成、采集与控制的核心职能。“本源天机4.0”是继3.0版本成功应用于我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”后的重大升级，在扩展性、集成度、性能稳定性及自动化水平方面实现跨越式提升。

　　安徽省量子计算工程研究中心副主任、“本源天机”研制团队负责人孔伟成介绍，团队通过完全自主研发的系列底层软硬件架构，进一步增强了对量子芯片的高效控制与精准读取能力，可大幅缩短量子计算机的研发与交付时间。团队创新研发的全界面量子芯片调控分析应用软件Visage，彻底改写了超导量子芯片调试的传统模式。

　　安徽省量子计算工程研究中心主任、本源量子首席科学家郭国平表示，“本源悟空”上线以来，已为来自139个国家和地区的超2600万人次完成38万余个量子计算任务，深度赋能金融、生物医药、流体动力学等领域。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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