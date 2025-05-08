福建鼓励盘活农村房前屋后空间发展庭院经济

本报记者 刘晓宇

游客在永春县铺下村农家庭院体验老醋制作工艺。

陈小强摄（影像中国）

荒地变身文艺小院，游客在福州市罗源县凤山镇新亭自然村“新亭驿站”体验园中游览。

新华社记者 林善传摄

房前屋后，种瓜点豆。今年中央一号文件提出，引导农民发展适合家庭经营的产业项目，因地制宜发展庭院经济。

在福建的许多农家院落，老醋飘香、家禽成群、菌菇生长。庭院内外做产业，闲置空间被盘活，闲暇时间可利用，“方寸地”也能成为增收致富的“聚宝盆”。

酿造老醋

150户带动全村增收千万元

荔枝树掩映着农家小楼，院子里醋缸成排。村民陈建安一家穿梭其间，忙活不停。

55岁的陈建安，家住福建泉州市永春县岵山镇铺下村。“永春老醋有历史，味道好。现在村里鼓励自家酿醋，我也是抓住机会，回村里创业的。”陈建安说。

铺下村以保留和发展家庭古法酿醋为特色，产业历史可以上溯千年。作为永春县培育发展庭院经济的重点村之一，近年来，铺下村聚焦老醋产业，着力打造“铺下醋村”品牌，采取“公司带动+技术能人+农户共享”的模式，初步形成了“醋入百家，铺铺生香”的局面。

酿醋，前后要经过糯米蒸煮、红酒发酵、醋酸发酵、培菌、陈酿等50多道工序，每一步都有讲究。“现在每年能酿5000多斤醋。存储发酵5年以上的老醋，能卖到30元一斤；10年以上的老醋，能卖到50元一斤。”陈建安介绍。

庭院生香也生金。“我们依托‘一村一品’建设，整合农户房前屋后、路边地边土地，鼓励大家发展产业。”铺下村党总支书记、村委会主任陈少芳介绍，目前，全村酿醋人家已由8户发展到150户，其中10户为庭院经济示范户；今年，全村醋产量预计可达1500吨，带动全村增收1000多万元。

农家庭院里除了醋香，还有辛香。在永春县达埔镇新琼村，村民庭院中栽种的肉桂、沉香、檀木、丁香等香料植物，散发缕缕香气。

“新琼村有一整条产业链，香料的种植、加工、销售都可以在村里进行。”达埔镇副镇长黄映炜介绍，为解决发展庭院经济面临的技术、资金、销路等问题，镇里提前做好规划、对接企业，实现产、购、销一体化经营。

福建农林大学乡村振兴学院教授朱朝枝认为，乡村发展产业，需要用规划明确发展方向，用政策引导群众预期。“让处处庭院因地制宜、百花齐放，助力老乡增加收入、改善生活，这应当是庭院经济的着眼点和落脚点。”朱朝枝表示。

特色种养

一个镇年出栏3万多只大鹅

“来啰来啰，都吃得饱饱的！”福建龙岩市武平县十方镇黎畲村的养殖户肖云，熟练地舀起饲料给几十只鸡喂食。

在镇政府的引导和扶持下，肖云自2023年起利用庭院饲养象洞鸡，并与附近的工业园区食堂达成合作，销路不愁。

肖云的庭院里，其实还另有一片小天地：2500个菌筒整齐码放，暗紫色的毛木耳长得有乒乓球大小。“给木耳搭架、开口、浇灌，都是我自己干。”肖云说，“我这个农家小院，产业可不算小。”

30多公里外的中堡镇梧地村，村民连仲才在自家院子里养鹅。膘肥体壮的大鹅成群结队，悠闲踱步，不时“曲项向天歌”。

中堡镇镇长汤振龙介绍，中堡镇选定朗德鹅养殖作为庭院经济重点项目，共有60户养殖示范户参加，年出栏朗德鹅数量3万多只，产值近350万元，户均增收1.2万元。

去年，福建省农业农村厅、财政厅联合出台方案，鼓励庭院经济试点资金用于激励农村新型经营主体通过订单收购、承包租赁、评估入股等方式，与农户建立紧密的利益联结机制，联农带农发展庭院经济，推动庭院经济实现统一标准、统一购销、分户经营，有效降低庭院经济生产和市场风险，保障农户经济效益。

依托福建省庭院经济试点县机遇，武平县大力发展特色种养，为乡村全面振兴注入新活力。着眼庭院经济三产融合，县里一方面引导农户开展百香果、象洞鸡等特色种植养殖，一方面大力扶持农产品加工企业，提升产品附加值。“通过培育村企品牌、拓宽产品销售渠道、提升信息化水平等举措，县里的乡村产业和庭院经济正迈向全链条升级。”武平县农业农村局高级农艺师钟菊文说。

福建省农业农村厅乡村振兴项目推进处副处长王丹介绍，福建省累计安排衔接资金1.69亿元，支持三批次36个县（市、区）开展高质量发展庭院经济试点工作，已涌现出一二三产俱全的庭院经济业态。

茶旅融合

满足年轻消费者多元化需求

“您点的茶，请慢用。”在福建武夷山市兴田镇南源岭村“福见春庄”小院，主理人金羽梦为客人端上大红袍茶。

两年前，金羽梦在自家庭院打造了这个小院。小院离道路不远，交通便利；院内绿植茂密、茶室清幽，颇有雅韵。一到旅游旺季，来小院休憩、品茶的消费者络绎不绝。

像这样小而美的庭院，在武夷山市还有很多。“茶旅融合是一条体验性强、附加值高的发展路子。”福建省农科院茶叶研究所所长陈常颂认为，挖掘好、利用好已有资源，庭院经济可以发挥出更大的效益。

在星村镇黄村村，00后揭方婷将自家闲置的仓库改造成“茶韵小院”，主动对接时下年轻人的喜好，把新中式茶饮卖到了蓝天白云下、绿水青山间。“年轻人想玩好、吃好，还要‘出片’、拍美照。这些需求，我们小院都能满足。”揭方婷说。

提起庭院经济带来的改变，黄村村党支部书记曹军说：“我们鼓励大家开发自家庭院，打造亲子互动、露营、农家乐等不同业态。这几年，到黄村村品茶、休闲的游客多了。”去年，黄村村茶产业产值1.5亿元，旅游收入3000万元。

为鼓励村民发展特色种植、休闲旅游、特色手工、生活服务等庭院业态，武夷山市出台促进庭院经济发展扶持政策，对发展相应业态的主体给予资金、政策扶持。

在武夷山市，茶韵小院、荷韵小院等一批特色庭院经济项目，如雨后春笋般涌现，业态涵盖了餐饮、民宿、田园采摘等。在网络上，这些颜值高、体验新的小院业态成了“网红”，频频被网友们检索、分享。

院里开花，院外也要香。福建省明确，要积极衔接好庭院经济试点资金与农村人居环境整治项目，开展与庭院经济相关的路、水、电等配套基础设施建设，引导群众对闲置宅基地、边角地、庭前院后的空地进行升级改造，打造成菜园果园、加工小园、养殖小圈、休闲小站等。

一方庭院，不仅是村民的生活居所，更成为展示乡村风貌、传承乡村文化、拉动农民增收的重要窗口。福建省农业农村厅介绍，到今年年底，福建力争培育庭院经济重点村200个以上、庭院经济示范户6000户以上。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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