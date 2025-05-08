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“仅退款”规则变化，重塑电商秩序（经济时评）

卢  涛
2025年05月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　“仅退款”规则调整是新起点，平台要扮演好“中间人”“协调者”角色，兼顾消费者和商家权益保护

　　

　　前几天，笔者网购一把梳子，拆开包裹一看，有根梳齿断了，就申请退款。摁下申请键，不久商家审核结果出来了——退款不退货。梳子自行处理，货款很快退回。

　　选择“仅退款”与否，由商家和消费者自行协商，将成为网购新态。最近，各大电商平台宣布对“仅退款”机制调整优化，未来平台不再主动介入消费者收货后的“退款不退货”申请。“仅退款”规则变化受关注，折射出社会对更加公平规范的电商新秩序的期待。

　　所谓“仅退款”，是指消费者在电商平台购物后，如对商品不满意，可向平台发起无需退货的退款申请，在平台支持下实现极速退款。这一过程中，商户往往没有合理的处理时间，事后申诉成功率也很低。

　　平台实行“仅退款”的初衷，是保护消费者权益、增加用户黏性。一些低价值小商品、不具备二次销售价值的货品可以“仅退款”，消费者省去了沟通成本、物流成本，体验更佳。除了花式“宠客”争夺消费者以外，“仅退款”也震慑着一些制假贩劣、虚假发货的无良商家。

　　但在实施过程中，“仅退款”规则也有漏洞，出现不少诚实商家被“误伤”的情况。一些“羊毛党”用制造破损、虚假差评等手段牟利，甚至有人开起付费课程传授“0元购”技巧、形成灰色产业链。一些商家和消费者对簿公堂，而大部分中小商户由于高昂的维权成本自认吃亏，承受货款两空的窘境。当这部分成本通过涨价或降低质量的方式被覆盖时，伤害的是整个行业生态。

　　培育诚实商家、保护守规买家，增加无良商家的违法成本、减少“鸡贼”买家的滋生土壤，事关电商行业健康发展。“仅退款”规则调整是新起点，平台要扮演好“中间人”“协调者”角色，兼顾消费者和商家权益保护，从把牢商品准入质量关做起，完善买卖双方信用评价体系、优化流量分发机制，引导商家提供及时响应、公平合理的售后服务，不断推动电商营商环境与消费环境双提升。

　　只有向着理想目标达到新的平衡，才能让规则纠偏真正给行业长远发展带来利好。相信各方同向而行、汇聚智慧，将启发更多新探索、新路径，重塑电商良性生态。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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