4月份中国物流业景气指数为51.1%
物流业务需求保持扩张态势
2025年05月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月7日电 （记者欧阳洁）记者7日从中国物流与采购联合会获悉：今年4月份中国物流业景气指数为51.1%，环比回落0.4个百分点。总体来看全国物流业务需求仍保持扩张态势，供应链上下游联动回升，企业经营基本平稳。
分项指数中，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数等，均保持在50%以上的扩张区间。
分地区来看，受大宗市场供需放缓以及国际贸易抢出口效应回落等因素影响，东部沿海煤炭、矿石、粮食和部分外向型商品物流业务增长放缓。4月份东部和中部地区业务总量指数分别为50.2%和51.8%，环比分别回落1.2和0.5个百分点。而西部地区业务总量指数则回升明显，升幅达2.3个百分点。
《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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