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从“重规模”转向“重回报”

强化公募基金与投资者利益绑定

2025年05月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月7日电  （记者赵展慧）7日，中国证监会公开发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，提出一系列回应市场和社会关切的改革措施，着力督促基金公司、基金销售机构等行业机构从“重规模”向“重回报”转变。

　　行动方案共提出25条措施，突出一系列改革重点。比如在强化基金公司与投资者的利益绑定方面，明确全面建立以基金投资收益为核心的行业考核评价体系，提高基金公司高管、基金经理跟投本公司管理产品的比例和锁定期要求，督促基金公司建立健全与基金投资收益挂钩的薪酬管理制度，更好体现与投资者的“同甘共苦”。

　　行动方案明确，提高公募基金权益投资的规模和稳定性。优化基金注册安排，推出更多场内外指数基金和中低波动含权型产品，促进权益类基金创新发展，同时强化基金产品业绩比较基准的约束力、对基金投资业绩全面实施三年以上长周期考核等，从而提升公募基金投资行为稳定性，促进资本市场投融资平衡发展。

　　此外，行动方案要求提升行业服务投资者的能力。引导基金公司、基金销售机构围绕投资者最佳利益，全面优化投资研究、产品设计、风险管理、市场推广等资源配置，践行长期投资、价值投资、理性投资，努力给投资者带来更优回报。

　　中国证监会表示，下一步将平稳有序推进各项政策举措落实落地，促进行业持续提升服务居民财富管理、服务资本市场改革发展稳定、服务实体经济和国家战略的能力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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