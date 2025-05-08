两部门联合发布公告

本报北京5月7日电 （记者吴秋余）近日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告。公告有利于拓宽科技创新企业融资渠道，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技，激发科技创新动力和市场活力，助力培育新质生产力。

据悉，公告从丰富科技创新债券产品体系和完善科技创新债券配套支持机制等方面提出若干举措。主要包括：一是支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券。科技创新债券含公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等。二是发行人可灵活设置债券条款，鼓励发行长期限债券，更好匹配科技创新领域资金使用特点和需求。三是为科技创新债券融资提供便利，优化债券发行管理，简化信息披露，创新信用评级体系，完善风险分散分担机制等。四是将科技创新债券纳入金融机构科技金融服务质效评估。五是鼓励有条件的地方提供贴息、担保等支持措施。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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