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安徽庐江县去年实现旅游综合收入近百亿元

全域旅游激活县域经济发展

本报记者  韩俊杰
2025年05月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　“十里长冲好风光，山村处处变了样，如同丹凤在朝阳。”近日，安徽省庐江县万山镇“十里长冲”景区分外热闹。这里依山傍水，绿意盎然，新修的橡胶步道随山势蜿蜒。村庄入口处的农场内人声鼎沸，孩子们或抓鱼摸虾，或放风筝，草坪上搭建着一顶顶帐篷。

　　在庐江县，这样的休闲好去处还有很多。如汤池温泉旅游度假区、精品民宿“云里安凹”、自驾路线“庐南川藏线”……这得益于近年来该县大力发展全域旅游，推动文旅产业聚人气、促消费，激活了县域经济发展“一池春水”。去年，庐江被评为全国休闲农业重点县。

　　每到节假日，万山镇长冲村的云里安凹民宿一房难求。2018年，庐江县旅游投资发展公司投资3000余万元，将安凹改造成全县首家精品民宿，在此带动下又有虎凹欢乐茶谷、少间·王圩里等精品民宿相继落成。“游客来这里住宿，一般要提前两周预订。”庐江县汤池镇马槽村云汤小院负责人严建华说。

　　“我们公司重点将全县乡村闲置资产、资源进行收储或租赁，由政府统筹资金进行民宿项目开发，壮大村集体经济。”庐江县乡村振兴投资有限公司副总经理朱玉琳说。

　　如今，庐江县已探索出了一条“政府主导、社会参与、市场运营、群众受益”的民宿产业发展之路。通过全面梳理县域闲置农舍资源，庐江县建成48家精品民宿、55家家庭民宿，初步形成汤池、万山、柯坦等三大民宿集聚区，并带动一大批“民宿+”产业融合形式。

　　丰富的旅游体验，让在长冲亲子谷游玩的李先生直言“不虚此行”。除了一般的游乐项目，这里还设有野坡咖啡、万山电影公园等。

　　为打造全域旅游示范区，庐江县实施“54321”旅游发展工程，即培育50家精品民宿、建设400家家庭民宿、打造庐南川藏线等3大旅游风景线、发展奇迹农庄等20个主题游乐项目、集聚形成汤池温泉旅游度假区等10大重点景区。

　　“目前，我们已建成一大批文旅景区、项目，吸引了安徽省内乃至长三角地区的大批游客前来游玩体验。”庐江县文旅局负责人王凤兰介绍，未来庐江还将探索打造滑雪场、低空旅游、航空航天研学基地等新场景、新玩法、新活动，为游客提供更好的旅游产品和体验。据统计，去年庐江全县接待旅游人数突破1000万人次，实现旅游综合收入近百亿元。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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