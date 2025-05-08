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国家发展改革委：民营经济促进法对民企关切作出针对性制度安排

2025年05月08日10:31 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。国家发展改革委副主任郑备在发布会上表示，民营经济促进法积极回应民营企业关切，作出针对性制度安排。

公平参与市场竞争方面，法律规定，国家实行全国统一的市场准入负面清单制度，落实公平竞争审查制度，保障“非禁即入”。

平等使用生产要素方面，法律规定，国家保障民营经济组织依法平等使用资金、技术、人力资源、数据、土地等要素和公共服务资源，做到“一视同仁”。

同等受到法律保护方面，法律规定，民营经济组织及其经营者的人身权利、财产权利，以及经营自主权等合法权益受法律保护，强调“不得侵犯”。

(责编：罗知之、吕骞)
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