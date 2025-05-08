人民网北京5月8日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。全国工商联副主席方光华在会上表示，民营经济促进法总则第7条明确了工商联的职责，为工商联更好地发挥桥梁纽带作用，服务民营企业健康持续高质量发展提供了法律依据和法治保障。

方光华介绍，全国工商联将重点开展以下几方面工作：

组织好宣传解读。民营经济促进法公布以后，在民营经济人士中间引起了强烈反响，普遍认为这是民营经济发展里程中的一件大事，充分体现了党和国家对民营经济的重视和关心。全国工商联有32万执委和500多万会员，服务覆盖广大民营企业，将加强法治宣传，以民营经济促进法的宣传解读为契机，引导广大民营企业家深刻领会立法宗旨，积极传递党和国家促进民营经济发展壮大的方针政策，凝聚人心，凝聚共识。

开展好为企服务。民营经济促进法提出了一系列促进民营经济发展的长效举措，必将为民营经济高质量发展提供强力的支撑。全国工商联将配合职能部门加快配套政策的出台，助推法律规定落到实处，还要推动构建亲清政商关系，推动建立完善政企沟通机制，提高服务水平，持续为民营企业生产经营活动赋能，引导民营企业发展新质生产力，提高质量效益和市场竞争能力，不断为民营企业高质量发展拓展新的广阔空间。

引导好守法经营。民营经济促进法也是对民营企业现代治理的促进，全国工商联将会同有关部门持续实施“民营企业家法治素养提升计划”，深化法治民企、清廉民企建设，推动有条件的民营企业建立完善中国特色现代企业制度，提高管理经营水平，引导更多的民营企业在实现自身高质量发展的同时，踊跃投身“万企兴万村”“百城千校万企”促就业行动，积极履行社会责任。

建设好商会组织。民营经济促进法专列一条，明确了行业协会商会促进民营经济发展的协调自律作用。各级工商联所属和所联系的商会有56000多家，将积极履行管理、指导、引导、服务职责，配合立法机关加快制定行业协会商会法，推进中国特色现代商会制度建设，加强商会党的建设、完善商会服务职能，指导商会在提供信息咨询、宣传培训、市场拓展、权益维护、纠纷处理等方面更好地发挥作用。

(责编：杨曦、吕骞)

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