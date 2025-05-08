人民网北京5月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。金融监督管理总局副局长丛林在发布会上表示，对于重点领域和关键环节的民营企业，金融监管总局把发力点放在“一业一策”上，立足行业产业特点，提供有针对性、专业性的金融服务。

丛林介绍，在近年来民营企业表现亮眼的高新技术和新兴产业领域，着力完善科技金融服务模式。首先是促进投融资结合，金融监管总局正在开展金融资产投资公司的股权投资试点，支持投资科技创新企业，目前已经设立了74支私募股权投资基金。另外，在18个试点城市落地了科技企业并购贷款，支持科技企业畅通资本循环。其次是创新增信方式，推动建设知识产权金融生态综合试验区，优化知识产权的登记、评估、处置、补偿等相关政策，助力知识产权质押融资。与财政部门联合出台了支持科技创新担保计划，为科技型、高新技术、专精特新等中小企业的贷款提供专项担保。到今年一季度末，全国高新技术企业贷款余额17.7万亿元，同比增长了20%。第三是支持科技成果转化，面向首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次应用开展了两项保险补偿试点，目前已经累计提供风险保障超过万亿元。

在以中小微民营企业为主的外贸、消费领域，金融监管总局首先是在小微融资协调机制中单列了外贸板块，全面梳理外贸企业清单，优先走访对接融资。另外，以短期出口信用险来支持出口贸易，今年一季度承保金额已经超过了2400亿美元，一些对外贸起到重要支撑作用的产业，像电子信息、现代化工、整车工程机械等领域，承保金额大幅度上升。创新“跨境电商保”模式，支持外贸新业态，指导保险公司开发专属的保证险产品，为跨境电商的境内采购提供信用保障。加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等领域的信贷投放，支持消费服务业的民营企业健康发展。

在鼓励民间投资方面，金融监管总局配合国家发展改革委，就融资对接建立了专门的工作机制，形成了重点民间投资项目清单，并向银行推送，指导银行自主对接融资服务。一些地方有很好的实践和探索，比如有的地方搭建了专门的线上对接平台，银行可以通过平台获取项目信息，运用大数据技术，精准识别与信贷政策相匹配的项目，实现了从“项目找资金”变成“资金找项目”，有效提升对接的效率。

(责编：罗知之、吕骞)

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