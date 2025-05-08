人民网记者 王绍绍

“越环保、越节能的家电补贴越高，我买的这台一级能效冰箱要4599元，可以享受最高20%的补贴，加上旧冰箱回收抵扣，最后3000多元就买到手了。”北京某家电商城内，顾客温阿姨告诉记者，她用更低的价格换上了更好的冰箱，特别划算。

一旧一新交替之间，不仅释放出消费潜力，也让更多质优价廉的消费品走进老百姓家中，让日常生活“焕然一新”。

在刚刚过去的五一假期，以旧换新成为消费市场广受关注的“关键词”。商务部最新数据显示，假期前四天，汽车以旧换新补贴申请量超6万份，带动新车销售88亿元；消费者购买12大类家电产品356万台，带动销售119亿元；购买手机等数码产品242万件，带动销售64亿元。

数据还显示，今年以来，全国汽车以旧换新超281万辆，12类家电以旧换新超4900万台，手机等数码产品购新超3700万件，带动相关消费品销售额超7200亿元。

此前印发的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新的通知》提出，扩围支持消费品以旧换新，包括享受以旧换新补贴的家电产品由8类增加到12类，实施手机、平板、智能手表手环等三类数码产品购新补贴等措施。

“2025年以旧换新政策的扩围选择应主要从规模化和调结构两方面考虑。”北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑在接受记者采访时表示，首先是规模化，扩围品类应面向大众，选择普通居民可接受的消费品类，而非小众高端奢侈品；再是调结构，推动消费升级，选择能提升生活质量、替代家务劳动和提供护理、娱乐等功能的家电产品，如按摩椅、扫地机器人、智能家居等。

“此外，政策扩围在扩大内需的同时，也应注意提高投资回报率，间接推动投资需求的扩张。”苏剑说。

“趁现在以旧换新补贴，我准备给父母换上智能家电，老人生活也能更方便、更舒适。”北京某家电商场内，王先生告诉记者，他给父母下单了扫地机器人、智能油烟机、节能空调，三件家电享受国家补贴、平台补贴、工厂补贴“三重优惠”之后，一共能省下2000多元。

该商场负责人介绍，2025年商场日均客流量增加近160%，销售额同比提高1.5倍，其中，智能家电、节能家电销售量增长明显，商场专设了智能家电展示区域和节能家电咨询专场，均受到顾客的广泛关注。

更智能、更节能的商品以更低的价格走进千家万户，“以旧换新”真正把温暖送到了老百姓的心坎上。

下一步，如何推动改善型需求持续释放，解决居民消费后顾之忧？

苏剑认为，从消费表现来看，当前我国国内消费市场潜力依旧巨大，居民消费意愿依然强劲。无论是“扩围以旧换新”，或是其他扩内需政策，当前的重难点是“稳收入预期”，故而促进居民收入的增长是重中之重。

“同时，应完善社会保障体系，尤其是医疗保障体系的完善，降低居民消费的后顾之忧，以达到扩内需的效果。”他建议。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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