人民网北京5月8日电 （焦磊）近日，中国建筑“好房子”营造体系发布会在北京举行。会上，中建集团对外发布“好房子”营造体系，涵盖“好集成、好设计、好建造、好建材、好运维、好标准”六个维度。

会议期间，中海地产推出“中建好房子”营造体系下的好房子产品标准——中海好房子 Living OS 系统。据介绍，该系统集成16大产品体系，聚焦“安全、舒适、绿色、智慧”四个特征，打造可持续、可演化的智慧人居操作系统。其中，方太集团作为中海地产的合作方，提供了覆盖排烟烹饪、洗消饮水以及冷鲜储藏三大核心场景的高端厨电解决方案。

“好房子”不止于美好设想，更重在落地实施、场景兑现。据了解，近期，方太联合WELL人居实验室联合共建了“好房子·人居科技实验室·全场景厨电研究中心”，聚焦厨房全场景，对标好房子安全、舒适、绿色、智慧四大规范，联合发布了《方太好房子·好厨电标准》，包含健康舒适、智慧高效、空间融合、环保低碳、全域场景等五项内容。

方太集团相关负责人表示，通过树立标准，有助于推动中国厨电行业迈向更健康、更智能、更环保的未来，将政策文件中的“好房子”转化为可触摸、可验证的产品品质，助力“好房子”标准落地实施。

(责编：郭思邈、吕骞)

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