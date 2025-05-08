人民网北京5月8日电 （记者孙红丽）在5月8日的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东在回应中美经贸高层会谈相关问题时表示，中方坚决反对美国滥施关税的立场是一贯的，美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，要在纠正错误做法、取消单边加征关税等问题上做好准备，拿出行动，与中方相向而行，通过平等协商解决双方关切。

何亚东指出，如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

(责编：孙红丽、吕骞)

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