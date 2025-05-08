人民网北京5月8日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东8日在例行新闻发布会上介绍，“五一”假期全国消费市场繁荣活跃，外国游客来华消费明显增长。商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。有关平台数据显示，“五一”期间入境游销售额同比增长约90%。

何亚东介绍，商务部于5月1日启动了2025国际消费季，这是“购在中国”二季度的重点活动。各地按照国际消费季总体安排，聚焦国际精品、国货潮品，组织开展丰富多彩的特色活动，细化完善本地离境退税措施，用足用好优化退税商店备案、起退点从500元降至200元、现金退税限额从1万元上调至2万元等政策，扩商店、增商品、优服务，推动扩大入境消费。

如上海举办第六届“五五购物节”，“五一”期间全市离境退税销售额同比增长1.2倍。北京发布多语种《离境退税指南》和离境退税商店电子地图，“五一”期间重点监测离境退税商店销售额同比增长73%。深圳推出离境退税“一单一包”便利化模式，大幅缩短退税等待时间。

何亚东说，下一步，商务部将会同有关部门持续组织开展“购在中国”系列活动，让国内消费者和境外游客惠购全球好物，惠享优质服务，既满足国内居民的多元化需求，也丰富和便利外国游客“购在中国”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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