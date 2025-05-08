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商务部：广交会境外采购商逆势增长 全球客商投“信心票”

2025年05月08日17:06 | 来源：人民网
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 人民网北京5月8日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东8日在例行新闻发布会上表示，第137届广交会成功举办，参展企业数量、到会境外采购商人数等多项指标刷新历史纪录。

何亚东介绍，在外部环境复杂严峻的背景下，本届广交会交出了一份逆势上扬的答卷，充分展现了中国外贸的强大韧性与活力。主要有以下亮点和成果：

一是外贸新动能加速释放。中国外贸向新而行、向高攀升步伐加快，科技创新、绿色发展推动外贸产品提档升级。企业现场展示产品超455万件，其中新产品102万件、绿色低碳产品88万件、智能产品32万件。首次设立的服务机器人专区火爆“出圈”，深受专业采购商青睐，成为“中国智造”出海的新名片。

二是境外采购商到会人数创新高。截至5月4日，共有来自219个国家和地区的超过28万名境外采购商到会，比去年春交会增长17.3%。境外采购商逆势增长，是全球客商对广交会、对中国制造、对中国市场投下的“信心票”。

三是贸易洽谈活跃成交持续增长。本届广交会出口意向成交254.4亿美元，同比增长3%。共建“一带一路”国家成交占比超六成，成为拉动成交增长的重要引擎。传统市场成交保持稳定。闭幕后不少采购商深入企业、实地探厂，后续有望达成更多合作。

何亚东还介绍，本届广交会对出口展参展企业按50%减免展位费，以实实在在的政策礼包帮助企业应对外部风险挑战。参展企业深受鼓舞，社会各界给予积极评价。目前，调整后展位费标准已经公布，减免费用的退回和结算工作正在有序开展，确保该项助企纾困举措落实到每家参展企业。

(责编：孙红丽、吕骞)
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