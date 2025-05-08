人民网北京5月8日电 （记者罗知之）据中国银行业协会网站消息，中国银行业协会今日发布了“2024年银行业十件大事”。

具体如下：

1、党的二十届三中全会召开，就深化金融体制改革作出重大部署。银行业深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于金融工作的重要论述，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。

2、2024年9月召开的中共中央政治局会议，研究部署稳经济一揽子增量政策，加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场，稳增长、强信心，助力经济持续回升向好。银行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动稳经济一揽子增量政策加快落地。

3、政府工作报告对做好“五篇大文章”进行系统部署，国家金融监督管理总局印发《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》。银行业加快构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系，支持小微企业融资协调工作机制落地见效，积极培育和发展新质生产力，加强金融支持乡村全面振兴专项行动，持续提升实体经济服务质效。

4、国家金融监督管理总局会同住房和城乡建设部建立城市房地产融资协调机制，精准支持“白名单”项目合理融资需求，全力打好保交房攻坚战，保障购房人合法权益。联合中国人民银行调整优化个人住房贷款首付比例和利率，指导金融机构保持房地产融资稳中有增，推动房地产市场止跌回稳。

5、2024年中央经济工作会议提出，要实施适度宽松的货币政策。中国人民银行发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，多次降准降息；启用新修订的狭义货币（M1）统计口径，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

6、国家金融监督管理总局系统机构改革稳步实施，“四级垂管”架构正式形成，全面加强监管，稳妥有序推进房地产、地方债和中小金融机构等重点领域的风险防控，统筹加强金融消费者保护，为全面深化改革营造良好金融环境。

7、资本市场第三个“国九条”发布，银行业支持股票回购增持再贷款，参与证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，推动“资金-资本-资产”良性循环，促进资本市场稳健发展。

8、《商业银行资本管理办法》正式实施，明确资本计量高级方法验收规定；银行业积极发行资本补充和损失吸收能力(TLAC)债务工具，增强风险抵御和服务实体经济能力；2024年全球系统重要性银行名单出炉，包括我国5家大型商业银行。

9、国务院统筹部署扩大内需，加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。银行业持续支持“两新”“两重”，将更多金融资源配置到惠民生、促消费、增后劲等关键领域，为经济高质量发展提供有力支撑。

10、银行业助力高水平对外开放，推进高质量共建“一带一路”，不断提升跨境贸易和投融资便利化，优化支付服务，畅通国内国际双循环。

(责编：罗知之、吕骞)

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