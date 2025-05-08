打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一文速览：多部门以“实招”“硬招”支持民营企业敢闯敢干

2025年05月08日16:23 | 来源：人民网
小字号

5月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。为落实法律要求，司法部、国家发展改革委、金融监管总局公布多项“实招”“硬招”，支持广大民营企业和企业家敢于闯、大胆干。

保护合法权益

围绕持续规范行政执法行为，司法部着重抓好以下几方面工作——

一是落实法律要求，加快法律配套制度机制建设。其中提到，推行行政执法监督员制度，邀请人大代表、政协委员、人民监督员、专家学者、律师、新闻工作者等参与监督。坚决遏制趋利性执法，切实依法保护民营经济组织及其经营者合法权益。

二是牵头扎实开展规范涉企行政执法专项行动。其中提到，选择重点地区、重点领域、重点问题进行抽查，对整治效果进行阶段性评估和分析研判，对企业、群众反映强烈的问题，必要时提级办理，对整改不力的进行督办；对工作中形成的好的经验做法，及时推广交流；对纠治工作不力的，视情况进行约谈、通报、曝光。

三是加快研究制定行政执法监督条例，建立完善涉企行政执法监督长效机制。

打破发展障碍

国家发展改革委将会同有关部门重点从破壁垒、拓空间、优服务三个方面强化举措——

破除准入壁垒方面，近期，国家发展改革委联合有关部门发布了新版市场准入负面清单，清单进一步缩短；开展市场准入壁垒清理整治行动，集中整治半年后转为常态化推进；积极推动民营企业公平参与招标投标。下一步，民营企业如果遇到准入壁垒问题，可以登录国家发展改革委门户网站全国统一大市场建设有关专栏反映。

拓展发展空间方面，国家发展改革委支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作，正在加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，已经在核电、铁路等领域推出一批重大项目，今年还将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域，推出总投资规模约3万亿元的优质项目。同时，将大力支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局，牵头承担国家重大技术攻关任务。

优化服务保障方面，国家发展改革委将持续加强项目服务。

促进投资融资

结合法律规定，金融监督管理总局重点推进如下工作——

不断优化信贷供给政策。对民营企业中占绝大多数的小微企业，制定了一系列差异化的监管政策，比如在资本监管方面，对小微企业贷款的风险资本权重给予了八五折到七五折优惠。在不良容忍方面，将普惠型小微企业贷款不良率容忍度放宽至不高于各项贷款不良率3个百分点，以此提高银行放贷的积极性。在解决基层人员“不敢贷”问题方面，出台了普惠信贷授信尽职免责制度。同时，每年督促银行制定民营企业服务的目标任务，确保信贷投放力度。

引导创新保险产品服务体系。针对民营企业避灾挽损、用人用工、技术研发等方面的需求，开发特色保险产品，优化服务。例如，在高技术领域，开展重大技术攻关分散机制、网络安全保险、无人机保险等试点。对民营企业用工较为集中的新市民和灵活就业群体，聚焦其特定职业风险，以普惠保险产品增强保障力度。

协同创建信息对接共享机制。在线下，与国家发展改革委一起建立了支持小微企业融资协调工作机制。在线上，推动多地搭建信用信息共享和金融综合服务平台。

强化融资担保的风险分担功能。会同财政部门，推动建立了覆盖全国的政府性融资担保体系，将服务小微企业作为主要的政策效益指标。（人民网记者罗知之整理）

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一文速览：多部门以“实招”“硬招”支持民营企业敢闯敢干
　　5月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。为落实法律要求，司法部、国家发展改革委、金融监管总局公布多项“实招”“硬招”，支持广大民营企业和企业家敢于闯、大胆干。…
多部门联合部署食品添加剂滥用综合治理行动
　　人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）近日，国务院食安办联合工业和信息化部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、市场监管总局印发《食品添加剂滥用问题综合治理方案》（以下简称《方案》），在全国范围内部署开展食品添加剂滥用问题综合治理行动。 据悉，《方案》聚焦人民群众关心的超范围、超限量滥用食品添加剂等问题，要求全面加强食用农产品生产、食品和食品添加剂进口检验等源头治理，强化食品添加剂生产、销售以及在食品生产加工、餐饮服务环节使用监管，严厉打击化工产品冒充食品添加剂违法行为，开展从农田到餐桌全过程食品添加剂滥用问题综合治理。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部