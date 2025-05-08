人民网北京5月8日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近日，农业农村部、科技部、教育部、工业和信息化部、财政部、水利部、中国科学院等7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》（以下简称《实施意见》），推进构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。

《实施意见》明确到2035年，建成运转高效的农业科技创新体系，农业科技创新和产业创新深度融合，农业科技创新整体水平居于世界前列，实现高水平农业科技自立自强。

《实施意见》部署了8项重点任务。一是强化相关科研院所、高校科技创新核心使命，二是加快培育壮大农业科技领军企业，三是优化农业科技创新组织机制，四是建强农业科技人才队伍，五是提升农业科技条件支撑能力，六是加快农业科技成果转化，七是推动农业科技高水平开放合作，八是改善农业科技创新生态。

农业农村部有关负责人表示，《实施意见》重在落实，要建立农业科技创新体系整体效能提升推进落实机制。此外，还要推动各级财政加强农业科技保障，发挥农业产业化基金、农业科技创新投资基金引导作用，撬动金融和社会资金投入。优化科研创新生态，进一步完善科技创新评价机制，加快品种权等知识产权保护制度建设，形成激励原始创新的良好外部环境。

(责编：方经纶、吕骞)

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