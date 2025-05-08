两部门：开展纺织服装“优供给促升级”活动 推进纺织服装内外贸一体化
2025年05月08日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （方经纶）据“工信微报”消息，工业和信息化部、商务部近日联合印发通知，组织开展2025纺织服装“优供给促升级”活动。其中提出，强化产销对接和产融合作，为优质国货产品提供面向消费市场的展示平台，推进纺织服装内外贸一体化，为纺织行业专精特新企业拓展融资渠道。
据了解，活动坚持以高质量供给引领需求、创造需求，增加纺织服装优质供给，深入推动纺织服装增品种提品质创品牌“三品”行动，以消费升级引领纺织服装产业升级。具体提出五项活动安排，旨在加强产业链上下游对接，提升协同创新效率，丰富优质产品供给，强化创意设计、金融保险、数字化转型服务等资源保障，促进产学研贯通，推动科技成果转化，加快形成纺织行业新质生产力。加强区域间和国家间交流合作，优化国内产业布局，拓展国际市场，促进纺织服装行业高质量发展。
(责编：方经纶、吕骞)
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