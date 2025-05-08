国新办就《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况举行新闻发布会。来源：中国网

人民网北京5月8日电 （记者许维娜）“这部法律，对促进民营经济高质量发展，意义重大、影响深远。”国家发展和改革委员会副主任郑备今日在国新办新闻发布会上表示，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称《民营经济促进法》）的出台必将激励广大民营企业和企业家敢于闯、大胆干，为推进中国式现代化作出新的更大贡献。

《民营经济促进法》积极回应民营企业关切

这部法律将对民营企业或者是民营经济组织会产生哪些实质性的影响？

郑备表示，一是进一步稳定预期。《民营经济促进法》旗帜鲜明地强调，坚持“两个毫不动摇”；旗帜鲜明地强调，促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策；旗帜鲜明地强调平等对待、公平竞争、同等保护、共同发展的基本原则，充分彰显了党和国家促进民营经济发展的鲜明立场和坚定决心，以法治的稳定性增强发展的确定性，是民营企业安心谋发展的“定心丸”。

二是进一步坚定信心。《民营经济促进法》积极回应民营企业关切，作出针对性制度安排。比如，公平参与市场竞争方面，法律规定，国家实行全国统一的市场准入负面清单制度，落实公平竞争审查制度，保障“非禁即入”。比如，平等使用生产要素方面，法律规定，国家保障民营经济组织依法平等使用资金、技术、人力资源、数据、土地等要素和公共服务资源，做到“一视同仁”。比如，同等受到法律保护方面，法律规定，民营经济组织及其经营者的人身权利、财产权利，以及经营自主权等合法权益受法律保护，强调“不得侵犯”。

三是进一步促进高质量发展。改革开放特别是党的十八大以来，民营经济已发展到相当的规模，整体实力、创新能力、市场竞争力都大幅提升，是强国建设、民族复兴的重要力量。《民营经济促进法》立足当前、着眼长远，为民营经济高质量发展提供坚强法治保障。一方面，注重鼓励支持。比如，设置“投资融资促进”“科技创新”等专章，支持民营企业参与国家重大战略和重大工程，在战略性新兴产业、未来产业等领域投资、创业，鼓励在推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系中积极发挥作用。另一方面，注重引导规范。引导民营企业完善治理结构和管理制度，守法经营，加强风险防范，履行社会责任，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

制定《民营经济促进法》具有创新意义

作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，全国人大常委会法工委副主任王瑞贺表示，这次制定《民营经济促进法》，是把党和国家关于民营经济发展的基本方针政策和实践中的一些有效做法用法律形式确立下来，将支持和保障民营经济发展的法律纳入中国特色社会主义法律体系。从法治意义上讲，这是有创新意义的。同时，与宪法的很多规定也是贯通的、是衔接的，也是宪法有效落实的一个法治保障。

王瑞贺介绍，具体而言，现行宪法确立了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，同时规定：国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。《民营经济促进法》在第一条中明确“根据宪法，制定本法”，规定：国家坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度的方针。把“两个毫不动摇”，就是毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，写入《民营经济促进法》。

王瑞贺还表示，同时，明确了民营经济的定位，民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量，在法律中明确这个定位，是党中央的科学判断，是社会的共识。促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策。制定这部法律充分表明，我们党和国家对民营经济发展的基本方针政策不会变，也不能变，必将推动支持民营经济高质量发展的法律制度更加健全完备、保障体系更加有力有效。

持续实施民营企业家法治素养提升计划

《民营经济促进法》在总则中专门设置一条规定了工商联的职责作用。

全国工商联副主席方光华表示，全国工商联有32万执委和500多万会员，服务覆盖广大民营企业。“我们将加强法治宣传，以《民营经济促进法》的宣传解读为契机，引导广大民营企业家深刻领会立法宗旨，积极传递党和国家促进民营经济发展壮大的方针政策，凝聚人心，凝聚共识。”

一是全国工商联还要开展好为企服务，《民营经济促进法》提出了一系列促进民营经济发展的长效举措，必将为民营经济高质量发展提供强有力的支撑；

二是全国工商联将配合职能部门加快配套政策的出台，助推法律规定落到实处，还要推动构建亲清政商关系，推动建立完善政企沟通机制，提高服务水平，持续为民营企业生产经营活动赋能，引导民营企业发展新质生产力，提高质量效益和市场竞争能力，不断为民营企业高质量发展拓展新的广阔空间；

三是全国工商联还要积极参与政治协商、民主监督，优化民营企业评价营商环境工作，及时收集和反映民营企业在法律实施过程中所遇到的新情况、新问题，推动司法执法部门优化配套措施，规范执法方式，依法保护民营企业和民营企业家的合法权益。

四是全国工商联还要引导好守法经营，《民营经济促进法》也是对民营企业现代治理的促进，我们将会同有关部门持续实施“民营企业家法治素养提升计划”，深化法治民企、清廉民企建设，推动有条件的民营企业建立完善中国特色现代企业制度，提高管理经营水平，引导更多的民营企业在实现自身高质量发展的同时，踊跃投身“万企兴万村”“百城千校万企”促就业行动，积极履行社会责任。

(责编：郭思邈、吕骞)

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