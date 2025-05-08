人民网北京5月8日电 （记者任妍）5月8日，以“兴智赋能，创新引领”为主题的第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动。大赛聚焦人工智能行业应用核心技术难点，搭建前沿应用“试验田”，旨在加速人工智能应用创新突破，加快培育一批高水平人工智能行业应用人才，进一步提升我国人工智能产业发展核心竞争力。

记者了解到，此前，由工业和信息化部等主办的首届“兴智杯”大赛，以需求为牵引，推动关键技术突破，加速人工智能与重点行业融合，是国内规模大、参赛主体丰富的人工智能专业赛事。首届吸引1.6万余名选手、9000余支团队报名，覆盖国内外多地，开展超5万人次参与的线上/线下活动，对接百余个重点项目。

为进一步发挥“以赛促用、以赛兴产”的作用，今年，第二届大赛由中国信息通信研究院等主办，聚焦技术创新和应用赋能难点，加速技术创新与产业化落地，为优秀项目提供展示平台。

据悉，深圳市委、市政府重视人工智能产业，全力打造人工智能先锋城市。其产业链完备，应用场景丰富，创新氛围活跃，产业竞争力位居全国第一梯队，全域全时全场景应用持续深化，构建起多领域应用体系，形成多个场景标杆。

同时，深圳是算力、语料、资金和政策等关键要素集聚地。智算中心相继点亮，算力建设加速；初步建成公共数据资源体系，促进语料共享交易；加紧设立产业引导基金，打造千亿基金投资生态。

据介绍，此次大赛在深圳举办，将进一步彰显其人工智能领域创新实力与应用前景，吸引企业和人才汇聚，推动人工智能产业集聚发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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