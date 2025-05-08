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“金点子”精准施策 以实招支持民营经济发展

2025年05月08日20:09 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，《中华人民共和国民营经济促进法》自2025年5月20日起施行。其中，关于金融支持民营经济发展，《中华人民共和国民营经济促进法》在“投融资促进”一章作了多项规定。

国新办举行新闻发布会介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。图片来源：国新网

国新办举行新闻发布会介绍《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况。图片来源：国新网

“金融监管总局引导督促金融机构不断加大对民营企业的支持力度，提升服务水平。”金融监管总局副局长丛林8日在国新办新闻发布会上表示，这些条款既是对金融部门长期政策和实践的高度提炼，也明确了下一步工作的方向和任务。

对民营企业中占绝大多数的小微企业，丛林介绍，金融监管总局制定了一系列差异化的监管政策。比如，对小微企业贷款的风险资本权重给予了八五折到七五折优惠；将普惠型小微企业贷款不良率容忍度放宽至不高于各项贷款不良率3个百分点，以此提高银行放贷的积极性；出台了普惠信贷授信尽职免责制度。同时，每年督促银行制定民营企业服务的目标任务，确保信贷投放力度。

数据显示，民营企业贷款投放一直在稳步增长，近五年的年平均增速比各项贷款平均增速高出1.1个百分点。截至2025年一季度末，民营企业贷款余额76.07万亿元，同比增长7.41%；普惠型小微企业贷款余额35.3万亿元，同比增长12.5%；续贷余额达7.4万亿元，同比增长35.7%.

丛林同时表示，针对民营企业避灾挽损、用人用工、技术研发等方面的需求，开发特色保险产品，优化服务。例如，在高技术领域，开展重大技术攻关分散机制、网络安全保险、无人机保险等试点；对民营企业用工较为集中的新市民和灵活就业群体，聚焦其特定职业风险，以普惠保险产品增强保障力度；新能源汽车产业中民营企业占多数，引导保险行业推出了专属的保险条款和费率，并搭建“车险好投保”平台，实现“愿保尽保、凡投必保”。

业内人士表示，民营企业多以中小微企业居多，由于缺乏良好的信用积累和合规足值的资产作为抵质押物，容易被传统融资渠道拒之门外，遭遇融资贵、融资难问题。

为协同创建信息对接共享机制，丛林介绍，在线下，金融监管总局与国家发改委建立了支持小微企业融资协调工作机制，推动信贷资金“直达基层、快速便捷、利率适宜”，已通过该机制向小微主体新发放贷款12.6万亿元，平均利率3.66%。在线上，推动多地搭建信用信息共享和金融综合服务平台，“让数据多跑路、让企业和银行少跑路”，以数据信息支持银行发放信用贷款。截至2025年一季度末，民营企业信用贷款余额18.1万亿元，同比增长15.4%。

为强化融资担保的风险分担功能，丛林表示，金融监管总局会同财政部门，推动建立了覆盖全国的政府性融资担保体系，将服务小微企业作为主要的政策效益指标，这一类业务的担保费率不超过1%，远低于商业担保水平。截至2025年一季度末，政府性融资担保机构为小微企业提供融资直保余额1.88万亿元，同比增长11.5%。

丛林介绍，在近年来民营企业表现亮眼的高新技术和新兴产业领域，金融监管总局着力完善科技金融服务模式，促进投融资结合，创新增信方式，支持科技成果转化。在以中小微民营企业为主的外贸、消费领域，金融监管总局全面梳理外贸企业清单，优先走访对接融资；以短期出口信用险支持出口贸易；指导保险公司开发专属的保证险产品，为跨境电商的境内采购提供信用保障；加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等领域的信贷投放，支持消费服务业的民营企业健康发展。

在鼓励民间投资方面，丛林表示，金融监管总局配合国家发改委，就融资对接建立了专门的工作机制，形成了重点民间投资项目清单，并向银行推送，指导银行自主对接融资服务。有的地方搭建了专门的线上对接平台，银行可以通过平台获取项目信息，运用大数据技术，精准识别与信贷政策相匹配的项目，实现了从“项目找资金”变成“资金找项目”，有效提升对接的效率。

“保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给，要从政策引导、金融创新、金融机构的服务模式、企业自身的信用建设等方面入手，形成多层次、多维度的金融服务体系。”中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任、研究员蔡彤娟认为，要降低民营企业融资成本，减轻企业负担，推动建立统一的企业信用信息平台，减少信息不对称；金融机构应提供灵活多样的融资产品，满足不同企业的不同融资需求，推出专门针对地方经济特色和行业特色的融资产品。

“下一步，我们将从监管引导、政策激励、机制推动、制度保障等方面持续发力，对不同行业、不同规模、不同发展阶段的民营企业精准施策。”丛林说，将与有关各方一起凝聚合力，共同推动金融业为民营经济提供更加高效、便捷、可持续的金融服务。

(责编：郭思邈、吕骞)
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