新华社北京5月8日电 题：职业上新！42个新工种亮相

新华社记者姜琳

又有一批新职业、新工种上新！

人力资源社会保障部5月8日发布公示，拟新增跨境电商运营管理师、无人机群飞行规划员、电子电路设计师、装修管家、咖啡加工工等17个新职业。

拟增加42个新工种，包括黄金鉴定估价师、旅拍定制师、智慧仓运维员、睡眠健康管理师、服务犬驯养师、生成式人工智能系统测试员、保鲜花制作工等。

如同一面镜子，这些新职业、新工种，清晰映射产业变革的新趋势、社会发展的新需要，同时也为劳动者就业开辟新赛道。

当前，在数智技术引领下，在高品质生活带动下，创新技术应用方案、场景竞相推出，各种岗位更替明显加速。及时从国家层面对这些职业进行规范认定，有益于提升从业者职业归属感，扩大劳动者的就业选择。

“这次面向社会公开征求意见的17个新职业和42个新工种，是从社会征集的近400份建议中层层筛选，并经过专家评审论证、书面征求中央和国家机关有关部门意见得出。”人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人介绍。

“与前两年相比，这次公示的新职业数量保持稳定，但新工种明显增加，多达42个，是近年来数量最多的一次。”这位负责人介绍，这说明前些年认证的新职业比较准确，呈现了良好发展的趋势。同时随着新技术得到更广泛深入的应用，原有职业的内涵更加丰富，职业之下的分工更加细化。

例如，去年以来，随着人工智能大模型持续迭代升级并加速赋能千行百业，从业人员规模迅速增加、岗位需求更为多样。为顺应新趋势，此次在“生成式人工智能系统应用员”职业下增设“生成式人工智能系统测试员”工种，在“动画制作员”职业下增设“生成式人工智能动画制作员”工种。

自2018年启动新职业征集工作以来，相关机构和单位申报的新职业数量快速攀升，但从国家认定的标准来看，不是所有的新生岗位都能算新职业。

“我们认定的新职业，是指国家职业分类大典中未收录、但已有一定规模从业人员且具有相对独立成熟的专业和技能要求的职业，需在社会性、稳定性、独特性等多方面满足条件。”这位负责人表示。

经公示征求意见、修改完善后，这些职业最终将被纳入国家职业分类大典，相关从业者将能够按规定享受国家有关政策待遇。接下来人社部门还将开发制定相应的国家职业标准，为企业、培训机构等开展职业教育培训和人才评价提供指导。

自2019年以来，人社部已向社会发布6批93个新职业。数据显示，民宿管家、网络主播、机器人工程技术人员等一批新职业已吸引诸多劳动者加入，特别是受到年轻人的青睐。

层出不穷的技术新应用、消费新需求、市场新变化，正让职业二字拥有无限可能。越来越多有韧性、有干劲的人，正敏锐捕捉新的市场需求，努力寻找自己的职业新路径。

(责编：卫嘉、白宇)

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