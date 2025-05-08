打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中信银行牵头承销首批科技创新债券

2025年05月08日21:33 | 来源：人民网
小字号

5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技；交易商协会发布《关于推出科技创新债券 构建债市“科技板”的通知》，正式面向金融市场推出科技创新债券。

5月8日，由中信银行主承销的15单首批科技创新债券集中公告发行。其中，该行发挥主导推动作用的牵头承销项目9单，为债券市场“科技板”正式“开板”增势赋能。

据悉，中信银行公告发行的首批科技创新债券具有“项目多点开花、鼎力支持民企、产业投向精准、培育耐心资本”四个鲜明特征。

一是统筹兼顾金融支持科技创新的引领性与广谱性，“市场首批”覆盖度超过40%，牵头项目数量领先所有金融机构，全面覆盖上海、广东、浙江、江苏、安徽、四川、福建、山东、河南9省（市）首批/首单。

二是主动担当作为，对首批公告的民企科创债项目覆盖度高达78%，助力龙头民企发挥产业链链主的引领驱动和资源赋能作用，激发科创新动能。

三是锚定新质生产力，引流债市资金精准滴灌高端芯片、人工智能、新能源、先进制造、农业现代化等战略关键领域，助推科技创新与产业创新的深度融合。

四是壮大长期资本、耐心资本，为多家股权投资机构承销中长期限科创债，并扎实储备了一批民营私募机构项目，资金通过股权投资或基金投资方式投向各发展阶段“硬科技”企业，为贯通股权投资“募投管退”全链条开辟新的源头活水。

据介绍，近年来中信银行依托集团“金融全牌照，实业广覆盖”的协同优势，全力打造多元化、接力式“股贷债保”科技金融综合服务体系，在科技企业信贷投放、股权投资、产业并购、产融协同等方面取得一系列标志性成果。债券市场“科技板”的推出，是金融服务科技创新的重大创举，将深刻重塑国内科技金融和资本市场体系。下一步，该银行将继续通过丰富的产品供给、专业的经营体系和开放的合作生态，携手科技企业和股权投资机构共同奔赴新一轮科技革命与产业变革的新征程，为谱写科技金融大文章贡献智慧和力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“金点子”精准施策 以实招支持民营经济发展
　　人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，《中华人民共和国民营经济促进法》自2025年5月20日起施行。其中，关于金融支持民营经济发展，《中华人民共和国民营经济促进法》在“投融资促进”一章作了多项规定。…
第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动
　　人民网北京5月8日电 （记者任妍）5月8日，以“兴智赋能，创新引领”为主题的第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动。大赛聚焦人工智能行业应用核心技术难点，搭建前沿应用“试验田”，旨在加速人工智能应用创新突破，加快培育一批高水平人工智能行业应用人才，进一步提升我国人工智能产业发展核心竞争力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部