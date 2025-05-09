本报深圳5月8日电 （记者谷业凯、李刚）8日，华为公司在广东深圳举办鸿蒙电脑技术与生态沟通会，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑正式亮相，标志着国产操作系统在个人电脑（PC）领域实现重要突破。

据了解，鸿蒙电脑历经5年布局，集结上万名工程师、联合20多家研究所共同研发，积累超过2700项核心专利，从内核开始重构操作系统。此外，鸿蒙电脑还将人工智能、智慧交互等功能引入操作系统，带来更加智慧流畅的使用体验。目前，已有300多个融合生态应用完成适配，预计今年底将有超过2000个应用完成适配。

据了解，鸿蒙操作系统是由华为开发的全场景智能操作系统，于2015年立项，用不到10年的时间走完了同行30年的历程。2019年，华为公司正式对外发布鸿蒙操作系统，2021年该系统正式搭载到智能手机上。

近年来，鸿蒙操作系统在创新中不断演进。2023年9月，华为宣布全面启动鸿蒙应用，这意味着鸿蒙操作系统将完全使用自主“内核”，在开发过程中不再依赖其他操作系统的开放源代码。

目前，鸿蒙操作系统生态设备突破10亿台，注册开发者达到720万人，代码超过1.1亿行，从操作系统内核、文件系统，到编程语言、人工智能框架和大模型等全部实现自研。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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