西湖龙井采摘和制作技艺传承人樊生华——

本报记者 窦 皓

樊生华正在炒制茶叶。

章勇涛摄（人民视觉）

浙江省杭州市西湖区桐坞村，茶山青翠，茶香满园。正是茶叶采摘、上市的季节，采茶工穿梭于茶海间，随着一阵阵指尖翻飞，鲜嫩的芽叶装满了竹篓。

和大家一起采完茶，60多岁的炒茶师樊生华又开始做炒茶前的准备。炒锅多少度合适？雨天采下的茶青如何处理？樊生华在直播镜头前一边炒茶一边讲解。

西湖龙井茶历史悠久，素以“色绿、香郁、味甘、形美”著称于世。桐坞村是西湖龙井茶原产地之一，樊生华自幼生活在这里，采茶、炒茶50多年，如今是国家级非物质文化遗产代表性项目“西湖龙井采摘和制作技艺”代表性传承人。

自小，樊生华就跟着父亲打下手，耳濡目染中，十几岁就学会了炒茶。他还记得，父亲第一次将自己的手按在滚烫的炒茶锅里，他吓得把手缩了回去。炒茶半个世纪，樊生华练就了一双“铁砂掌”——双手骨节比普通人粗大，手掌也更厚实，手心布满粗糙发黑的老茧。

西湖龙井品质好，对制作技艺当然要求严苛。采摘下来的鲜叶，在200摄氏度左右的高温下，经过手掌与茶叶千万次的磋磨，方才淬炼出独特的味道。炒制出一斤公认的好茶，一般需要5个小时，尤其考验炒茶人的性子。

看樊生华炒茶，是一种视觉与嗅觉的双重享受。将嫩绿光润的龙井茶叶倒进光亮的铁锅，双手在锅中揉搓，炒茶便开始了。根据青叶大小、老嫩程度和锅中茶坯的成型程度，樊生华不时从锅里抓起茶叶，再轻轻抖落。鲜茶逐渐成团，清新的龙井茶香弥漫开来。“茶叶好不好喝，和揉捻有很大关系，必须把握好手上力度的轻重。”樊生华说。

在樊生华的记忆里，小时候家家户户一口锅，全手工炒茶是必备技能。如今，机器制茶盛行，手工炒茶的人越来越少。樊生华觉得，虽然机器制茶能保持标准的口味和质量，也更省事，但手炒的茶，香味更浓郁持久，口感也更甘醇。

为了让这项技艺更好地传承下去，樊生华多年来广收弟子，还通过在职业学校讲课、给茶农培训授课等方式，分享经验心得。他说：“有人来学艺，是我最开心的事。只要他们肯学习、能吃苦，我就毫无保留地教。”

近几年，樊生华在社交媒体上开了账号，拍起了短视频，还成立了工作室。团队中负责直播、电商、宣传推广的，基本是年轻人。与此同时，他坚持自己打理茶园，忙碌在种茶、炒茶一线。“我要用我这双手，把传统技艺交到年轻人手里。”樊生华说，传承好茶文化，是自己义不容辞的责任。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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