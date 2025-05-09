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“起退点下降”叠加“即买即退”，离境退税新政受欢迎

购购购更便利 买买买热情高（经济聚焦）

本报记者  王  观
2025年05月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：北京市税务局、上海市税务局、广州市税务局
　　制图：汪哲平

　　刚刚过去的“五一”假期，境外旅客入境消费旺盛，离境退税备受好评。“五一”假期，银联、网联处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长244.86%、128.04%。

　　近日，商务部等六部门出台举措进一步优化离境退税政策，扩大入境消费，让境外旅客有更多好店逛、更多好物买，办理退税更方便。离境退税新政已在多地落地，境外旅客消费热情被进一步点燃。

　　——编  者

　

　　刺激中小额消费，提升购买频次

　　“现在来广州，过境免签时长有240小时，非常方便。”随着“中国游”持续火热，“五一”假期前夕，来自巴基斯坦的旅客阿齐姆和朋友一起到广东广州游玩，打卡了广州塔等热门景点。

　　旅游之余，阿齐姆和朋友又到天河路商圈购物。“没想到买一双鞋也能退税，在店里就能拿到退税款。”在某中国品牌鞋店，阿齐姆看中了一款300多元的球鞋，当即付款。在店内工作人员指引下，他点击应用程序上传护照信息，绑定信用卡，上传退税单和发票，不一会儿卡里就收到了30多元的退税款。

　　目前，广州共有离境退税商店365家，其中，“即买即退”商店已扩围至67家。据统计，“五一”假期，广州开出的境外旅客购物离境退税申请单同比增长125%。

　　“起退点从500元降至200元，激励境外旅客购买单价较低的商品，如特产、文创产品、纪念品等，有助于扩大离境退税覆盖的消费场景，促进小额消费、提升购买频次。”西南政法大学经济法学院副教授王婷婷说，与此同时，将现金退税限额上调至2万元，意味着旅客有了更多的流动资金来购买商品，结合移动支付、银行卡等灵活的支付方式，提升游客购物体验。

　　今年4月初，国家税务总局将“即买即退”服务举措推广至全国。“退税门槛降低能够刺激中小额消费，叠加‘即买即退’缩短资金占用周期，有望形成‘消费—退税—再消费’的闭环，有效促进二次消费，为境外旅客带来更多实惠。”王婷婷说，优化离境退税政策是落实国家促进入境消费、提振经济的重要举措，能够切实解决入境旅客反映的堵点卡点问题，并与240小时过境免签、跨境支付便利化等政策形成组合拳，有利于实现“旅游热”到“消费热”的转化。

　　国货潮品出圈，电子产品受青睐

　　“重庆单轨列车穿楼而过的视频很火，太奇妙了。”正在重庆旅游的菲律宾摄影爱好者黄珍欣说，她计划后续再来中国，去更多地方看看。

　　重庆的魅力让境外旅客惊叹，“城市礼物”“必购必带”同样诚意满满。

　　在重百商社电器解放碑商场店，黄珍欣选购了一款华为手机，“我一直很喜欢数码产品，中国生产的电子产品质量好，在菲律宾很受欢迎。”

　　在重庆星光68广场，来自俄罗斯的旅客博格达诺夫·维克托也满载而归，“茶叶、丝绸、手袋，我选中的几款商品都很有中国特色，设计精美，买回去送给家人。”

　　从茶叶、丝绸、服饰等中国特色商品，到智能手表、相机、手机等电子产品，吸引境外旅客购买的商品种类更加丰富，不仅促进入境消费增长，也有利于推动更多国货潮品走向国际市场。

　　作为广东深圳首批离境退税商店之一，顺电万象城店深受境外旅客青睐。“今年前4月，我们店里的退税业务量较去年同期增长了500%。离境退税政策不断优化，让境外旅客获得感满满。”店长王雅丽说。

　　前不久，深圳发布第九批离境退税商店名单，小米之家、顺电等72家商店入选，涵盖电子消费类产品、时尚服饰、家居产品等多种品类。数据显示，在深圳，2024年本土品牌离境退税销售额同比增长30.45%。一季度，深圳离境退税税额同比增长近150%，已达去年全年的40%。

　　“从‘国人出国购物’到‘外国旅客搬国货’，中国品牌竞争力在不断提升。”王婷婷说，大力新增“老字号”、非遗、特色文创产品及精品国货品牌，既能满足境外旅客对中华优秀传统文化的深度体验需求，又可推广高端国货，提升国货在全球消费市场的竞争力，促进从“中国制造”向“中国品牌”的升级。

　　提高开单速度，简化操作流程

　　“退税真快！”在四川成都春熙路百盛商场某店铺里，一名来自新加坡的旅客购买了一件200多元的防晒衣。

　　“顾客付款完成，我们开出增值税发票。接着登录离境退税信息系统，购物发票信息会被自动带入，不需要再人工输入；核实信息后，就能打印离境退税申请单了。离境退税管理系统优化升级，给我们商家也带来了便利。”百盛商城某品牌店店长肖春美说。

　　“即买即退”让境外旅客在购物环节就能拿到退税款；离境退税管理系统的优化完善，提高了开单速度，缩短了旅客的等待时间。如今，从支付、开单到退税、核验，离境退税更便利体现在方方面面。

　　据悉，中国银联目前共提供3种离境退税模式，分别为用户提供银联卡、云闪付APP和自助填写卡号退税。这些模式已覆盖机场港口退税和市区即买即退两类场景。银联退税支持直接退到境外银联卡，最快可实时入账。同时，还加快推动多个境外银联合作钱包支持扫码办理退税，简化用户退税操作流程。

　　近日，深圳试点实施离境退税“一单一包”便利化模式，即一张退税申请单对应一个商品密封包。在购物消费环节，商店使用标准密封袋打包，并与退税申请单一一对应；在口岸出境环节，海关查验密封袋完整性后，依规验放。“之前办理离境退税时，每件商品工作人员都要仔细查看，碰到客流高峰或购物较多时，等候时间会很长。现在只要确认密封袋完好，就能快速通过，更便捷了。”中国香港旅客陈先生表示。

　　王婷婷建议，在推广“即买即退”服务的同时，要继续加力在大型商圈、景区等地设置集中退付点，提升旅客退税体验；加强退税设施的数字化与智能化升级，通过区块链、大模型等技术实现发票信息自动获取与核验，推动开单、退税、支付全流程的数字化升级，进一步提高退税的便捷性。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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