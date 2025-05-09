我国首个“风光火储一体化”外送特高压工程投产

本报记者 丁怡婷 侯琳良 王锦涛

陇东—山东工程山东段线路。

陇东—山东工程山东段，工人在高空作业。

陇东—山东工程东平换流站。

以上图片均为徐可摄（人民视觉）

又一条西电东送“高速路”竣工投产！5月8日，我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程——国家电网陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程传来好消息，每年可向山东输送风电、光伏发电、火电及储能电量360亿千瓦时，相当于超1000万户家庭一年的用电量，其中一半是绿电。

特高压直流好比一条点对点直达输送、中间不停靠的电力高速路，具有容量大、损耗低、效率高的优势。陇东—山东工程起于甘肃庆阳市，途经陕西、山西、河北，止于山东泰安市，输电距离915公里，总投资202亿元。投产后仅需约3毫秒，甘肃电便可打捆“闪送”至山东，比人眨一下眼睛还快。

翻越太行山脉、两跨黄河、经过“岩溶+流砂”等特殊地质，陇东—山东工程建设历时近两年，难度高、投资大。但从长远看，这场电力千里大迁徙是多赢选择。“工程有助于能源资源跨区域优化配置，缓解了华北地区能源短缺与西部资源富集的矛盾，对于推动能源转型、助力区域协调发展具有重要意义。”国家电网特高压事业部副主任宋胜利说。

一方面，甘肃新能源消纳有了更多渠道。甘肃风光资源丰富，新能源装机占比已超六成，位列全国第二。新能源体量变大，对电网消纳能力提出了更高要求。陇东—山东工程投运后，将保障超过1000万千瓦新能源装机可靠送出。

中国华能陇东综合能源基地是工程的重要电源点，董事长温枢刚认为，“风光火储一体化”外送，能最大限度提升多能互补运行优势。输出的火电也在向清洁高效转型，基地同步建设了全球规模最大的燃煤电厂碳捕集示范项目，每年预计可捕集二氧化碳150万吨。

另一方面，山东安全绿色用能有了更足保障。山东是用电大省，2024年有61天最高用电负荷超过1亿千瓦，特别是在迎峰度夏期间，外来电最大支撑占全网用电负荷的近三成。陇东—山东工程投产后，将提升山东区外受电能力至3800万千瓦，每年输送的绿电可减排二氧化碳1600万吨，支撑电力供得足、供得优。

陇东—山东工程顺利竣工背后，是电网技术的多项创新。国家电网特高压事业部换流站处副处长杨鹏程介绍，工程率先应用一批具有完全自主知识产权的开关、控制保护等装备，经受住了高电压、大电流考验，提升了我国高端输变电装备产业链供应链韧性。

——电力系统“换挡器”取得新突破。工程首次试点应用国产换流变压器有载分接开关，它好比汽车的换挡器，能够调节换流变压器输出电压的高低。用电高峰时，电压可能动力不足，有载分接开关能迅速增压提供支撑；新能源发电突增时，有载分接开关又能迅速降压避免过载，确保电流在“高速路”上平稳行驶。“这个开关共有1000多个零部件，一次切换包括8个动作，每次动作需要400多个零部件在毫秒内完成精密配合。由于可靠性要求极高，过去这个设备一直掌握在国外少数厂家手里，如今我们已能自主研发。”国网甘肃省电力公司电网建设事业部总经理李世伟说。

——直流控制保护设备采用“中国芯”。直流控制保护设备好比电力系统的安全指挥官，可以实时监控输电线路，一旦发现电流异常能自动切断危险电流。国网山东省电力公司建设部主任韩琪介绍，陇东—山东工程自主研制了基于国产芯片的直流控制保护设备，指甲盖大小的国产芯片具备每秒20亿次的计算能力，将保护装置动作时间和控制系统响应精度缩短至毫秒级别，比进口产品运算速度提升2倍。

——像拼乐高积木一样标准化建设特高压工程。陇东—山东工程是我国首个探索并应用“双八百”（即±800千伏额定电压、800万千瓦额定容量）特高压直流标准化成果的示范工程。当前，我国有多条正在建设的“双八百”特高压直流工程。杨鹏程介绍，工程探索形成标准化文件550余套、典型设计图纸5500余张，制修订国际标准1项、行业标准9项、企业标准100项，为后续特高压工程大规模、高质量建设起到示范作用。“统一参数后，可根据不同特高压工程建设需求，像拼乐高积木一样选择标准化、模块化的设计、设备、施工等方案，建设周期可缩短约30%，运维成本降低约25%。”杨鹏程说。

截至目前，国家电网公司已建成投运“22交17直”39项特高压工程，形成全球最大规模的特高压输电网络，跨省跨区输电能力超过3.4亿千瓦，为保障电力安全可靠供应、促进绿色低碳发展提供坚强支撑。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经