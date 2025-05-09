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一季度经济稳步增长

兰州新区厚植发展新优势

本报记者  董洪亮  银  燕
2025年05月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年一季度，甘肃实现地区生产总值3118.7亿元，同比增长6.2%，主要经济指标呈现向上向好的积极态势。从产业协同到全链共生，从科技创新到产业创新，一季度兰州新区地区生产总值同比增长16.5%，规模以上工业增加值同比增长61.2%，多项核心指标增速为全省第一。

　　化工园区内机械轰鸣、厂房宽敞明亮、政务服务中心快速办结事项……近年来，兰州新区积极构建“3+2”现代产业体系，新能源新材料与装备制造深度融合，小型化重离子治疗装置研发成功并投产，产业集群从“单点突破”迈向“全链共生”。

　　天空湛蓝，在兰州新区新能源新材料产业园，德福新材料7万吨锂电铜箔生产线满负荷运转，厚度仅4.5微米的铜箔成品正发往某头部电池企业。“我们的产品全球市场占有率已提升至15%，自主研发的技术打破国外垄断。”企业负责人张涛说。

　　在兰州泰基研发中心，科研团队正在调试新一代重离子医用治疗装置。“随着我们生产能力和研发测试能力稳步提升，模块化集成化程度提高，产品从实验室到临床应用转化周期缩短了40%。”兰州泰基公司副总经理杨文杰介绍。

　　近年来，兰州新区建成海亮新能源材料研究院等各类创新平台183个，推动533项科技成果实现落地，研发投入强度达3.75%，科技进步贡献率稳居全省前三。技术突破与产业需求的衔接，让新区创新生态成为经济增长的硬核引擎。

　　为打造良好的创新生态，兰州新区积极优化政务服务，推进“全域通办”，1742项政务服务事项实现“就近能办”，一般工业项目规划许可“即来即办”，惠企政策“免申即享”覆盖80%事项，区域评估成果共享为企业减负3000万元。

　　“16.5%的增速是系统性改革、全链升级与创新赋能的综合成果。”兰州新区经济发展局副局长陈舜栋表示。当前，随着重离子医疗、氢能储运等产业加速布局，兰州新区正以“硬科技+软环境”的双轮驱动，助力西部高质量发展迈出新步伐。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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