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重庆荣昌借卤鹅热度打造特色品牌

让流量赋能产业链成长

本报记者  王欣悦
2025年05月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　“车队有40多辆车，每辆车一天接送游客六七趟，还免费送麻饼、矿泉水、防暑药品等，让游客开心游玩。”“五一”假期，重庆渝驾汇汽车租赁公司负责人陈鹏申请成为一名志愿者。他带头组建“荣昌同心志愿服务车队”，为游客提供免费接送服务。

　　前不久，重庆市荣昌区卤鹅在网上走红。荣昌借势打造卤鹅IP，推动文旅产业发展。为了接好这波流量，当地多管齐下——志愿者在高铁站和景区，手持“吃鹅地图”为游客指路；全区公共停车场全部免费，规划出新的车道和停车区域……“五一”假期，荣昌还推出公交免费、景区免门票、开放政府食堂等多项措施。

　　“政府食堂提供羊肉汤、荣昌卤鹅、黄凉粉等20多道‘荣昌味道’小碗菜，价格在3元至10元，游客能‘一站式’品尝荣昌美食。”荣昌区机关事务管理中心副主任兰洪梅说，这个“五一”假期，荣昌宣布对游客开放政府食堂，主动延伸服务触角，“我们还决定每月第一周星期六中午及法定节假日继续对外开放，以饱满的热情欢迎游客。”

　　“‘卤鹅+非遗’主题游线路很受欢迎。”荣昌区文旅委副主任张志秀说，游客可以在折扇作坊定制卤鹅主题的竹骨扇，在古佛山“登山寻鹅”后住民宿，在夏布小镇参加卤鹅品鉴会，“我们希望把‘吃卤鹅、购非遗、住民宿’打造成荣昌旅游的特色。”

　　文旅热的背后，一场产业链的升级悄然展开。

　　早上6点，空气里飘荡着卤料的香气。鹅堂食品公司真空锁鲜生产线上，工人们熟练地将卤鹅切块，由机器统一打包装盒。四成产品将从这里直发空运，通过新零售平台销售到23个省份。

　　巨大的流量，让从业多年的鹅堂食品公司负责人王龙有些“措手不及”。“现有的食品车间每天只能生产5000只卤鹅，线上还有3000—5000只的需求缺口。”王龙说。

　　“不能为了冲销量盲目扩产能。”热潮之下，王龙保持着清醒：新建工厂需投入数千万元，批量赶工对口碑会有负面影响；若热度消退，产能过剩也将拖垮企业。“我们的应对策略是临时租工厂生产，并严控配方品质保证出品。”王龙说。

　　“五一”假期，荣昌区接待游客234.5万人次，同比增长168.2%；荣昌卤鹅销售量超29万只，同比增长752.53%。

　　“荣昌卤鹅是有着300年历史的非遗美食，发展卤鹅产业，我们很有底气。”荣昌区商务委副主任温成才介绍，依托农牧特色国家级高新区，荣昌已启动规划卤鹅产业园，未来将集聚种鹅繁育、深加工、冷链物流企业；行业标准和冷链物流体系也在建设中，“养殖—加工—流通”的卤鹅生产全链条将逐步打通。“让流量赋能产业链成长，实现从短期热度到长期发展的转变。”温成才说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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