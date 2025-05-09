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第二十七届中国北京国际科技产业博览会开幕

2025年05月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月8日电  （记者王洲）第二十七届中国北京国际科技产业博览会8日在北京国家会议中心开幕。本届北京科博会为期4天，以“科技引领  创享未来”为主题，展览总面积约5万平方米，共有800余家中外企业和机构参展。

　　本届北京科博会设置展览会、贸易投资促进活动和线上展示对接三大板块。其中，展览会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区，聚焦前沿科技、新兴产业和未来产业领域，深化国际科技开放合作，推动科技创新和产业创新深度融合。贸易投资促进活动包括2025北京国际投资贸易洽谈会、2025京津冀贸易投资促进协同发展系列活动、专精特新“京品出海”推介交流会、科技成果推广与招商合作项目推介会等推介洽谈活动，搭建务实合作交流平台。线上展示对接则主要在北京科博会官方网站搭建线上展示平台，全新升级“线上磋商系统”，接入人工智能大模型，为各类参展参会群体提供更加智能、精准和丰富的服务。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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