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河南卫辉市唐庄镇大司马村95后文书宋金慧领办老年食堂

“让青春扎根大地接上地气”（乡村全面振兴中的青春力量）

本报记者 常 钦
2025年05月09日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　河南省卫辉市唐庄镇大司马村老年食堂，宋金慧（左三）询问老人饭菜口味。
　　李青春摄

　　习近平总书记指出，“乡村振兴为年轻人提供了展现才华的用武之地，希望更多的年轻人为乡村振兴发挥积极作用。”

　　青年是绘就乡村全面振兴壮阔画卷的重要有生力量。他们如何以新视野、新理念、新作为为乡村发展注入蓬勃青春活力、提供澎湃新动能？如何完善体制机制、创造更好的条件，让更多青年奔赴田野，并且留得住、干得好？

　　本版今起推出“乡村全面振兴中的青春力量”系列报道，记者走近广袤乡村中的青年群体，展示他们的所作所为、所思所想，敬请关注。

　　——编  者


　　清晨，阳光还没完全铺展开，河南省卫辉市唐庄镇大司马村的一天，已在老年食堂氤氲的饭菜香里苏醒。

　　“来了您呐，张奶奶！”看到志愿者推着轮椅上的张树岭老人进来，村委会文书宋金慧——一个脸上还带着些许青涩，动作却格外麻利的95后姑娘，赶忙放下大勺，迎上去笑着凑近老人耳边：“今儿的糊涂面条，特意给您少放了盐，保管您能吃美！”张树岭老人眯着眼笑了，连声应道：“好，好！”

　　这幅温馨的画面，如今已是大司马村的日常。而这份日常，是宋金慧和村里一群年轻人，用心血一点点“熬”出来的。

　　和许多村庄一样，大司马村的年轻人多在外打拼，留守老人如何吃好饭成了村里的民生问题。宋金慧担任村委会文书不久，就接下了这个重任——办好老年食堂，让老人们舒心地吃上热乎饭。

　　“光吃饱不行，还得让老人们心里也温暖。”宋金慧没急着定方案，而是揣着笔记本，一家家敲开了老人的门。她知道，老年人的口味念旧，那份“被人惦记着”的感觉，有时比山珍海味还重要。

　　一圈走访下来，本子里记满了各种“想吃”：糊涂面条、杂粮窝头、菜团子……村委委员杨佳星看着单子，有点发愁：“这么多口味，咱食堂咋做？”宋金慧眼神却亮亮的，透着股韧劲儿：“是难，但‘老家味道’必须得有！咱要办的，是能让老人吃出‘家’感觉的食堂。”

　　几天后，一张食谱贴上了村务公开栏，上面不仅有老人们点名的“心头好”，还细心地标注了少油少盐。月底的意见征询会上，这份菜单全票通过，老人们讨论的不再是吃啥，而是“明天谁家有新鲜菜可以送来”。

　　村民们自发地把刚从地里摘下的蔬菜送到食堂来。“老人的肠胃‘金贵’，就得吃当季的、新鲜的。”宋金慧每次接过沉甸甸的菜篮子，心里也跟着沉甸甸的，那是乡亲们的信任。

　　临近中午，食堂迎来了高峰。取餐、送餐，20多名志愿者——有村党支部委员张震、村委委员梁胜坤，还有党员、返乡青年和空闲在家的妇女，大伙儿端着托盘，将热腾腾的饭菜送到每一位老人面前。

　　食堂微信群里，关于爱心服务的“接龙”总是热热闹闹：“明早包饺子，谁有空来剁馅、和面？”消息一出，底下瞬间排起长队。第二天天刚蒙蒙亮，食堂后厨里，谈笑声、摔面声、剁馅声，汇成一曲晨间交响。

　　看着老人们夹起一个个皮薄馅足的饺子，吃得眉开眼笑，宋金慧悄悄在工作日志里写下：“和‘夕阳’握个手，在柴米油盐里碰撞出火花，让青春扎根大地接上地气。”

　　傍晚，就餐的老人都已回去，宋金慧和村支书张根山坐在食堂院里的小马扎上，复盘食堂的运营。

　　“金慧啊，你可别小看这食堂。它不光解决了吃饭问题，更像个‘黏合剂’。你看，年轻人愿意回来出份力，在外面的能人捐钱捐物，老人们有了聚的地方，咱大司马村的心气儿，因为这个食堂，更齐了！”张根山的话意味深长。

　　宋金慧深有同感：“以前总觉得乡村振兴主要是上项目、搞产业，现在我真切感到，把老年食堂这样的民生实事办好了，把人心聚拢了，村子才更有温度，发展才更有底气。”

　　更让宋金慧欣喜的是，食堂还意外“带火”了老人为村庄发展出力的热情。这两天，好几个老人拉着她的手，像嘱咐自家孩子一样：“小宋啊，上次你说的那个老年活动室扩建计划，我看中！啥时候开会，俺们给你‘站台’去！”

　　宋金慧笑了。她知道，当老人们从单纯的“被服务者”，开始主动为村庄发展操心、出主意时，这个食堂的意义，早已超越了一日三餐。

　　又是一天清晨，炊烟再次升起，混着田野里新麦的清香。宋金慧加快脚步走向食堂，那里，有60多位“家人”等着就餐，有十几个伙伴等着一起忙碌。青春扎根乡村的故事，就在这饭菜香里，一天天续写着新的篇章。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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