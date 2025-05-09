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湖南安化县南金乡将军完小90后校长庞晓晓从教十年

“让孩子们的人生少些弯道”（乡村全面振兴中的青春力量）

本报记者 郁静娴
2025年05月09日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　湖南省安化县南金乡将军完小的操场上，庞晓晓（前排左一）组织学生们开展拔河比赛。
　　龚俊宇摄

　　“庞老师，今天我们还跳大绳好不好？”湖南省安化县南金乡将军完小的操场上，90后校长庞晓晓正给六年级的12名学生上体育课。

　　将军完小坐落在湘中第一高峰九龙池下的将军村，是一所深山里的乡村小学。2015年，庞晓晓从哈尔滨体育学院毕业后加入“为中国而教”公益机构，在陕西省永寿县一所村小支教一年后，来到将军完小继续支教，今年已是在这里的第十个年头。除了数学和英语，基本上每个学科他都教过。

　　“留下来的原因很简单，就是希望为乡村教育做些有价值的事。”庞晓晓说。2017年7月，原本为期两年的支教就要结束，离开前的一次家长会上，有家长提到“孩子读了3年书，换了7个老师”，这句话让他动容。经过深思熟虑，他决定备考湖南省特岗教师，“起码把这届学生带到毕业。”

　　在将军完小的教室窗台上，摆放着孩子们的手工作品：有用黏土制作的小动物，彩纸糊成的植物造型书签，五彩斑斓的石头画，看得出每一件都很用心。宿舍里，被子叠得整整齐齐，洗漱用品排成一溜。

　　“全校88名学生，有76名寄宿生，父母多半都在外打工，学校就是他们的第二个家。”庞晓晓说，孩子们大多住在山里，最远的离学校有30公里，从客运班车下来后，还要步行一两个小时才能回到家。

　　为了丰富学生在校生活，庞晓晓充分挖掘全校14名老师的特长，安排了书法、美术、科普等延时教学课程，每名学生一周可以上5节不重样的兴趣班。同时，加强行为养成教育，培养孩子们学习、生活好习惯。他坦言：“对留守儿童来说，这个阶段的兴趣培养、人格塑造某种程度上比学习本身更重要。”

　　今年初，得知安化县的一所学校从湖南师范大学聘到了一名心理老师，庞晓晓迅速上门“请贤”。“孩子们的父母平时不在身边，难免会产生失落、焦虑的情绪。如果有专业力量干预，让他们对人生产生更多期待，是很有意义的。”经过诚恳沟通，他的想法得到了这位心理老师的认同。如今，将军完小的孩子们每两周都能上一节心理健康课。

　　“广州、深圳，那是和咱们将军村特别不一样的地方。站在广州塔下，感觉自己很渺小，可勇气也像气球一样膨胀起来。也许我们没有见过大海，但可以把教室当作知识的海洋……”今年春季的开学典礼上，三年级学生张雪琴分享了假期研学见闻。每逢寒暑假，在帮扶单位的支持下，将军完小的孩子也有机会到外地开拓视野。来自外界的一束束光，正在照亮这些大山孩子的心田。

　　从教10年，庞晓晓已经由当初的年轻小伙，成长为将军完小的“定海神针”。作为校长，他积极对接各类教学资源同时，也鼓励老师们创新教学方法，挖掘学生潜能。从教室桌椅、住宿条件到课程设计，他见证着学校一系列喜人变化。

　　庞晓晓还清晰地记得，第一次坐客运班车从安化县来将军村时，60公里基本都是山路，单程需要4个小时左右。“当时听老乡说弯很多，我还有点不信，一路上仔细数了数，还真有600多个弯道。”庞晓晓欣慰地说，现在交通已经改善了很多，沿着新修的公路，一个半小时就能从学校到县里。

　　“希望通过我们的共同努力，让孩子们的人生少些弯道。”庞晓晓说，其实，他也曾有机会离开将军完小，但大山里的每一个孩子都让他牵挂。

　　2023年，庞晓晓获评全国优秀特岗教师，并作为湖南省唯一代表，参加由教育部组织的教师节巡讲活动，把乡村教育的种子播撒到更多的地方。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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