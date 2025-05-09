晓 乐

从一粒濒危的稻种，到一个年产值数亿元的富民产业，大禾谷的“焕新之旅”，折射出“中国饭碗”的深刻跃升：它不再仅仅意味着数量上的满足，更代表着品质上的提升、营养上的均衡、文化上的传承和生态上的可持续

近日笔者到江西弋阳县采访，发现那里的千年稻种大禾谷演绎精彩蝶变。这个有着1200年种植历史的老稻种，不但没有湮没在现代化农业的浪潮中，反而在科技赋能与政策扶持下，焕发出前所未有的生机——去年种植面积6万亩，年糕产量2.2万吨、年产值4.5亿元。

大禾谷作为南方稀有粳稻品种，在弋阳盆地的冷浆田中生长，吸足四季之水成熟，生长周期长，一度因种植条件苛刻濒临灭绝。然而，也正是它的难种，成就了其直链淀粉含量高达21.3%、胶稠度高于普通粳稻30%的卓越品质。科技赋能，通过“提纯复壮+标准化种植”，大禾谷亩产从260公斤提升至430公斤，北斗导航、无人机播种与水肥一体化系统全覆盖，亩均节水30%、节肥20%，锌、铁等微量元素含量较普通大米提升15%。组织化提升产业化，采取“公司+基地+农户”模式，龙头企业带动1500多户农户订单种植，户均年增收超过3800元。

“粮头”稳了，“食尾”也“俏”起来。用大禾米制作弋阳年糕这项省级非遗技艺，乘着产业东风，完成了从家庭作坊到现代食品工业的华丽转身，从稻谷清理、浸泡、磨浆，到“三蒸两百捶”后的成型、包装，再到研发出年糕包子、芝士年糕等新潮产品，一条完整的产业链清晰可见。田间连餐桌，弋阳年糕搭乘电商快车，飞入寻常百姓家，还远销海外。

从一粒濒危的稻种，到一个年产值数亿元的富民产业，弋阳大禾谷重获新生，给人以启示。随着经济社会发展，人民群众要“吃得饱”，还要“吃得好、吃得健康”，营养均衡、健康安全、风味独特成为舌尖上的新追求。顺应需求变化，农产品供给、农业生产和经营业态等必须跟着转过来。弋阳大禾谷顺势而为，科技赋能，绿色转型，提质延链，老品种焕发新生机，成为推动中国饭碗从“温饱型”向“营养型”“健康型”转型跃升的生动案例。

近期印发的《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》提出，把营养和健康需求贯穿到食物生产、加工、流通、消费和食品研发等全过程，更加注重生产富含优质蛋白质和膳食纤维食物，推动营养化加工，这为构建农产品全产业链指明了发展方向。放眼全国，也不乏这样的成功实践，黑龙江的富硒大米、云南的高原藜麦走向高端市场，东北大豆变身植物蛋白饮料广受市场欢迎……事实证明，瞄准人民对美好生活的向往，做好农业供给侧改革这篇大文章大有可为。

大禾谷的“焕新之旅”，折射出“中国饭碗”的深刻跃升：它不再仅仅意味着数量上的满足，更代表着品质上的提升、营养上的均衡、文化上的传承和生态上的可持续。当越来越多的“弋阳大禾谷”被重新发掘、精心培育、创新利用，将为我们的餐桌带来更多的健康选择，让“中国饭碗”盛满更丰富的营养，托举起人民群众更加美好的生活。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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