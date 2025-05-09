山东金乡县选派文化指导员下基层

本报记者 李 蕊

“这么难得的提升表演水平的机会，咱可不能错过！”

吃过早饭，山东省金乡县金乡街道莎岭社区居民黄翠梅就骑上电动车，赶往社区党群服务中心，文化指导员褚庆勋要在那里为四平调爱好者面授技艺。

四平调是金乡县传统戏曲剧种，黄翠梅是四平调“发烧友”，但凡社区组织文化活动，她都踊跃报名，给大伙儿唱上一段。为提升表演水平，黄翠梅一直琢磨着让专业老师给指导指导。跟她有同样想法的，社区里还有不少人。

“群众有需求，我们就要尽力帮着解决。”莎岭社区党委书记胡艳芳把需求上报给了街道文化联络员。经县委宣传部文化协调员周奕协调，最终决定选派文化指导员——金乡县四平调剧团的褚庆勋到社区指导服务。褚庆勋是四平调市级非物质文化遗产代表性传承人，具有深厚的表演功底。

“发音要咬字准确，特别是在演唱高音和低音时，要保持声音的稳定性和连贯性……”现场，褚庆勋悉心指导，并与学员紧密互动。黄翠梅听得仔细，不时拿出手机拍摄记录，“听了褚老师的讲解，发现自己还有很大的进步空间，回去我得好好研究研究。”

看着大家全神贯注的学习劲头，一旁的胡艳芳很是欣慰，“文化指导员把优质文化资源送到群众身边，真是激活了基层文化的‘一池春水’。”

为更好满足基层群众精神文化需求，促进优质文化资源直达基层，全面赋能乡村文化振兴，金乡县推行文化指导员制度，按照“基层点单、按需派单、全面覆盖”的原则，选派170名具备文化文艺相关知识、专业技能的人才作为文化指导员，下沉到村（社区）开展指导帮扶。

文化指导员们不光把优质文化资源精准送到群众身边，还深入挖掘当地特色文化并悉心培育。

一早，羊山镇徐楼村党群服务中心的花鼓传习所里就热闹起来，75岁的姬生私正指导村民学唱花鼓戏，“有了传习所这个阵地，喜欢唱戏的村民都爱往这跑。”

徐楼村是远近闻名的“花鼓之乡”。姬生私是金乡花鼓省级非物质文化遗产代表性传承人，在这行摸爬滚打了近60年。他发现，近年来听花鼓戏的人少了，戏班的人不少也外出打工了。“戏班里最小的也都60多岁了，一年到头也唱不了两场。”姬生私一度非常担心徐楼花鼓戏的未来。

文化指导员、金乡县曲艺家协会主席李海梁的到来，让姬生私的眼里泛起了光。为让花鼓戏更好传承，李海梁指导村里设立了徐楼花鼓传习所。有了阵地，他又发动村里老艺人为村民普及花鼓戏，指导感兴趣的村民敲打花鼓，让他们感受传统文化的魅力。“下一步，我们还将推进徐楼花鼓戏进课堂，挖掘一批有潜力的好苗子。”李海梁说。

“授人以鱼不如授人以渔，文化指导员走进基层，因地制宜、因村施策，‘送文化’更‘种文化’，很好满足了基层群众个性化、多元化文化需求。”金乡县委常委、宣传部部长杜兵表示，县里将进一步引导文化指导员为优质文化资源直达基层搭建桥梁，打通乡村公共文化服务的“最后一公里”，激活基层文化发展的内生动力，“种”出一方文化好风景。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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