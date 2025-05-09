四川内江市产业帮扶巴中市通江县

本报记者 宋豪新

暮春时节，四川巴中市通江县松溪乡祝家湾村，通江山地梅花鸡保种繁育场里，新一批鸡苗正破壳而出，待脱温后销售给周边农户养殖。

“这里的土壤富硒，群众又有养殖传统，我们因地制宜，投资130万元建成这个繁育场，构建山地梅花鸡育种提纯、生态养殖、订单销售的完整产业闭环。”内江市结对帮扶通江县工作队领队，通江县委常委、副县长张骞介绍，繁育场每年可提供10万羽优质梅花鸡苗，带动全县16个乡镇及周边县区群众养鸡增收。

梅花鸡因羽毛似梅花而得名，肉质鲜美。松溪乡等地原有散养梅花鸡的传统，但因传统孵化成活率低，未形成养殖规模。内江市结对帮扶通江县后，工作队在当地群众家中选育了600只品种纯正的梅花鸡种鸡，培育种蛋，提高鸡苗孵化率。在此基础上，工作队在祝家湾村建设了2个种鸡场、1个孵化场、2个脱温室，规模化孵化梅花鸡鸡苗给农户养殖。

“为带动更多农户养殖，我们邀请养殖专家和大户给村民传授养殖技术。”通江山地梅花鸡保种繁育场负责人熊朝怀介绍。经过培训，松溪乡回龙场村村民王晓蓉熟练掌握了养殖技术，养殖规模从200只增加到1000只，还购买了孵化箱自己孵化鸡苗。

为提升养殖效益，工作队下力气拓展销路，线上通过当地知名电商主播带货，线下对接餐饮企业，以每斤25—30元的保底价收购农户的成品鸡。“去年全乡共有500余户农户养殖，出栏2万余羽梅花鸡，户均增收4000元左右。”松溪乡副乡长陈学良介绍。

“壮大梅花鸡产业，是我们促进通江巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的生动实践。”张骞介绍，下一步将强化技术支撑、拓宽销售渠道、开展深加工，谋划打造全产业链，将通江山地梅花鸡发展成区域特色农业品牌，带富更多群众。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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