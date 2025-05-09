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规模超160亿元！首批证券公司科创债公告发行

2025年05月09日07:55 | 来源：新华社
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　　记者从上海证券交易所获悉，5月8日，中信证券、国泰海通证券、中信建投证券等多家证券公司在上海证券交易所发布公告，合计拟发行超160亿元科创债。这是支持科创债发行新规发布后，首批证券公司公告发行科创债。

　　5月7日，中国人民银行、中国证监会公布支持科技创新债券发行的多项重要举措，三大证券交易所同日也发布通知，细化支持措施。交易所通知明确，在继续支持科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人发行科创债的基础上，新增支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科创债。

　　据了解，首批证券公司科创债募集资金主要投向集成电路、人工智能、新能源、生物医药、高端装备等科技前沿、战略性新兴产业细分领域，是证券公司提升服务科创效能的有益探索，为科创领域开辟了中长期增量资金，进一步提升了证券公司服务科创企业融资能力。

　　此外，新规也获得科技型企业、股权投资机构等积极响应。据上交所统计，交易所通知发布后已有累计超100亿元上述企业和机构科创债公告发行。以中国石化集团资本有限公司为例，公司公告拟发行9亿元科创债，募集资金用于直接投资新材料、新能源、智能制造领域科技型企业。此外，另有多家股权投资机构正在积极筹备科创债发行。

　　据介绍，经过多年的发展，上交所科创债已实际形成单独板块，证券简称均以K标识。上交所近期正抓紧落实相关部署，推动支持发行科创债的各项措施落地见效，未来将持续完善科创债配套支持机制，不断提升制度的包容性、适配性。（记者姚均芳、潘清）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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