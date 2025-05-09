原标题：汽车之家2025年一季度： 深化AI技术赋能产品创新 构建全域融合生态体系

北京时间5月8日晚，中国领先的汽车互联网服务平台汽车之家对外发布2025年一季度财务业绩。公司一季度开局稳健，总营收14.5亿元人民币，经调整净利润4.21亿元人民币。

汽车之家CEO杨嵩表示，今年一季度，汽车之家持续推进线上线下融合发展战略落地，在新零售、智能化和泛车生态领域取得系列成果。展望未来，汽车之家将不断夯实业务根基，孵化新的增长曲线，从单一的汽车垂媒平台，努力转型成为更加贴近交易的、为全球汽车用户提供美好车生活的、一站式汽车生态平台，不断为用户和客户带来更优质的产品和服务，为股东带来长期价值。

坚持以用户为中心，扩充内容生态，升级用户体验

从用户需求出发，今年第一季度，汽车之家聚焦扩充内容生态和用户体验升级两大方向，筑牢业务根基。内容产品方面，汽车之家通过“专业+泛车”内容双轮驱动，持续优化用户体验。在专业内容领域，平台聚焦新车关键节点，创新推出新车首发、首秀、首测等一系列定制化直播，实现S级新车上市发布直播全覆盖，《新车直击》栏目为新车定制首秀直播，互动量超过20万。泛车内容方面，新增“机车玩家”“大旅行家”等多个栏目，为车友打造分享用车交流的平台，实现了从垂直领域专业深度到泛车文化广度的全面拓展；并在App首页开辟“机器人”专区，将产品延伸至智能科技领域，构建多元化内容生态。

用户体验方面，汽车之家基于用户行为分析与深度洞察，推动App再次迭代升级。全新升级的App搭载基于DeepSeek和汽车之家仓颉大模型的“AI智能助手”，依托实时更新的车辆参数配置库、亿级真实车主口碑评价、互动数据、动态成交价等海量数据资产，实现与用户的智能精准交互，并在配置、性能、后期保养等方面，给出专业解析回答，提升用户决策效率。此外，汽车之家推出的“起购价”工具，智能聚合全国补贴政策与厂商优惠，助力用户实现更简单、更高效的购车决策。得益于一系列创新举措，汽车之家平台流量实现稳健增长。QuestMobile数据显示，汽车之家3月移动端日均用户量达到7692万，同比增长10.8%，用户规模与平台声量呈现持续上扬态势。

新零售打通全链路服务，来自新能源品牌收入持续攀升

随着新能源汽车市场百花齐放，产品迭代日新月异，用户在选购心仪座驾时面临着前所未有的决策复杂度。洞察这一趋势，汽车之家新零售业务以用户体验为核心，创新推出“帮买车”线上到线下的服务新模式，构建了“金牌买手专业推荐+实况直播沉浸看车+企业微信即时沟通+线上平台透明报价+真实车主多车对比试驾”的全链路服务体系，真正实现线上线下无缝衔接的全品牌一站式购车解决方案，实现了用户选车省心、买车省钱的目标。

与此同时，汽车之家持续推进“空间站+卫星店”的立体化服务网络建设，通过“中心辐射式”的布局策略实现线下渠道的快速扩张。截至目前，公司已在全国重点城市建设29家空间站，并在下沉市场布局170家标准化卫星加盟店，构建起覆盖一二线城市、辐射三四线市场的完善服务网络，让更多用户享受到统一、专业、便捷的汽车服务体验。一季度，汽车之家包含新零售在内的来自新能源品牌总收入持续攀升。

汽车之家空间站

深化AI应用、推动产品升级，线上+线下协同生态加速二手车流转

伴随AI技术的快速迭代，汽车之家正全面大力推进基于DeepSeek驱动的产品智能化升级，实现从底层架构到应用场景的全面革新。具体而言，在营销领域，完成了从传统“人工设计+规则驱动”到“AI原生+数据智能”的范式跃迁。通过生成式AI技术，重构了包含创意生成、精准投放、效果评估在内的全链路智能营销体系，让营销服务更加精准高效。会员产品深度融合DeepSeek开源架构，持续提升AI服务能力，通过AI操作减负、跟进提效、决策辅助为合作伙伴提供更智能的运营支持。同时，汽车之家构建的AIGC全媒体营销矩阵，创新性实现了内容获客与直播转化的双轮驱动，有效助力合作商家提升门店运营效能和流量转化率。另外，针对二手车非标准化商品的交易痛点，汽车之家于4月正式推出“二手车智能买手”，通过细化非标品标签和深度解析用户需求，有效解决了传统二手车交易中供需匹配效率低、选车决策难等问题。AI赋能的创新实践驱动公司数字化业务稳健增长，今年一季度，公司数据产品营收同比增长超5%。未来，汽车之家将持续深化AI在多场景的融合应用，通过技术创新推动行业效率革命。

在二手车业务领域，汽车之家围绕二手车交易链路，打造线上线下协同生态。线上实现汽车之家与天天拍车的资源协同，构建统一的服务标准；线下联合经销商网络与空间站，通过智能分层管理实现车源精准匹配，打造高效流转的二手车交易平台。

作为中国领先的汽车互联网平台，汽车之家凭借多年深耕，已经积累了海量的行业数据、丰富的专业经验、广阔的用户基础和强大的品牌影响力。如今，这个汽车垂媒行业标杆，正以创新引领者的姿态加速战略转型，构建起数据驱动的智能服务平台。展望未来，汽车之家将从用户需求出发，持续强化核心优势，重点布局新能源和智能化赛道，致力于为用户提供更完善的全场景汽车生活服务，为中国汽车产业数字化升级贡献创新力量，持续为用户创造价值。

(责编：曹淼、李源)

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