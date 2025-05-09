打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汽车之家：一季度总营收14.5亿元

2025年05月09日08:28 | 来源：央广网
小字号

原标题：汽车之家2025年一季度： 深化AI技术赋能产品创新 构建全域融合生态体系

　　北京时间5月8日晚，中国领先的汽车互联网服务平台汽车之家对外发布2025年一季度财务业绩。公司一季度开局稳健，总营收14.5亿元人民币，经调整净利润4.21亿元人民币。

　　汽车之家CEO杨嵩表示，今年一季度，汽车之家持续推进线上线下融合发展战略落地，在新零售、智能化和泛车生态领域取得系列成果。展望未来，汽车之家将不断夯实业务根基，孵化新的增长曲线，从单一的汽车垂媒平台，努力转型成为更加贴近交易的、为全球汽车用户提供美好车生活的、一站式汽车生态平台，不断为用户和客户带来更优质的产品和服务，为股东带来长期价值。

　　坚持以用户为中心，扩充内容生态，升级用户体验

　　从用户需求出发，今年第一季度，汽车之家聚焦扩充内容生态和用户体验升级两大方向，筑牢业务根基。内容产品方面，汽车之家通过“专业+泛车”内容双轮驱动，持续优化用户体验。在专业内容领域，平台聚焦新车关键节点，创新推出新车首发、首秀、首测等一系列定制化直播，实现S级新车上市发布直播全覆盖，《新车直击》栏目为新车定制首秀直播，互动量超过20万。泛车内容方面，新增“机车玩家”“大旅行家”等多个栏目，为车友打造分享用车交流的平台，实现了从垂直领域专业深度到泛车文化广度的全面拓展；并在App首页开辟“机器人”专区，将产品延伸至智能科技领域，构建多元化内容生态。

　　用户体验方面，汽车之家基于用户行为分析与深度洞察，推动App再次迭代升级。全新升级的App搭载基于DeepSeek和汽车之家仓颉大模型的“AI智能助手”，依托实时更新的车辆参数配置库、亿级真实车主口碑评价、互动数据、动态成交价等海量数据资产，实现与用户的智能精准交互，并在配置、性能、后期保养等方面，给出专业解析回答，提升用户决策效率。此外，汽车之家推出的“起购价”工具，智能聚合全国补贴政策与厂商优惠，助力用户实现更简单、更高效的购车决策。得益于一系列创新举措，汽车之家平台流量实现稳健增长。QuestMobile数据显示，汽车之家3月移动端日均用户量达到7692万，同比增长10.8%，用户规模与平台声量呈现持续上扬态势。

　　新零售打通全链路服务，来自新能源品牌收入持续攀升

　　随着新能源汽车市场百花齐放，产品迭代日新月异，用户在选购心仪座驾时面临着前所未有的决策复杂度。洞察这一趋势，汽车之家新零售业务以用户体验为核心，创新推出“帮买车”线上到线下的服务新模式，构建了“金牌买手专业推荐+实况直播沉浸看车+企业微信即时沟通+线上平台透明报价+真实车主多车对比试驾”的全链路服务体系，真正实现线上线下无缝衔接的全品牌一站式购车解决方案，实现了用户选车省心、买车省钱的目标。

　　与此同时，汽车之家持续推进“空间站+卫星店”的立体化服务网络建设，通过“中心辐射式”的布局策略实现线下渠道的快速扩张。截至目前，公司已在全国重点城市建设29家空间站，并在下沉市场布局170家标准化卫星加盟店，构建起覆盖一二线城市、辐射三四线市场的完善服务网络，让更多用户享受到统一、专业、便捷的汽车服务体验。一季度，汽车之家包含新零售在内的来自新能源品牌总收入持续攀升。

　　汽车之家空间站

　　深化AI应用、推动产品升级，线上+线下协同生态加速二手车流转

　　伴随AI技术的快速迭代，汽车之家正全面大力推进基于DeepSeek驱动的产品智能化升级，实现从底层架构到应用场景的全面革新。具体而言，在营销领域，完成了从传统“人工设计+规则驱动”到“AI原生+数据智能”的范式跃迁。通过生成式AI技术，重构了包含创意生成、精准投放、效果评估在内的全链路智能营销体系，让营销服务更加精准高效。会员产品深度融合DeepSeek开源架构，持续提升AI服务能力，通过AI操作减负、跟进提效、决策辅助为合作伙伴提供更智能的运营支持。同时，汽车之家构建的AIGC全媒体营销矩阵，创新性实现了内容获客与直播转化的双轮驱动，有效助力合作商家提升门店运营效能和流量转化率。另外，针对二手车非标准化商品的交易痛点，汽车之家于4月正式推出“二手车智能买手”，通过细化非标品标签和深度解析用户需求，有效解决了传统二手车交易中供需匹配效率低、选车决策难等问题。AI赋能的创新实践驱动公司数字化业务稳健增长，今年一季度，公司数据产品营收同比增长超5%。未来，汽车之家将持续深化AI在多场景的融合应用，通过技术创新推动行业效率革命。

　　在二手车业务领域，汽车之家围绕二手车交易链路，打造线上线下协同生态。线上实现汽车之家与天天拍车的资源协同，构建统一的服务标准；线下联合经销商网络与空间站，通过智能分层管理实现车源精准匹配，打造高效流转的二手车交易平台。

　　作为中国领先的汽车互联网平台，汽车之家凭借多年深耕，已经积累了海量的行业数据、丰富的专业经验、广阔的用户基础和强大的品牌影响力。如今，这个汽车垂媒行业标杆，正以创新引领者的姿态加速战略转型，构建起数据驱动的智能服务平台。展望未来，汽车之家将从用户需求出发，持续强化核心优势，重点布局新能源和智能化赛道，致力于为用户提供更完善的全场景汽车生活服务，为中国汽车产业数字化升级贡献创新力量，持续为用户创造价值。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“金点子”精准施策 以实招支持民营经济发展
　　人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，《中华人民共和国民营经济促进法》自2025年5月20日起施行。其中，关于金融支持民营经济发展，《中华人民共和国民营经济促进法》在“投融资促进”一章作了多项规定。…
第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动
　　人民网北京5月8日电 （记者任妍）5月8日，以“兴智赋能，创新引领”为主题的第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动。大赛聚焦人工智能行业应用核心技术难点，搭建前沿应用“试验田”，旨在加速人工智能应用创新突破，加快培育一批高水平人工智能行业应用人才，进一步提升我国人工智能产业发展核心竞争力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部